План атаки на Сулеймани разрабатывал узкий круг советников Трампа в строжайшей секретности

Президент США Дональд Трамп принял решение ликвидировать главу сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани после атаки 27 декабря на американскую военную базу в Ираке, произошедшей при поддержке Ирана, и гибели контрактника, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, решение было принято быстро, вскоре после удара Трамп приказал своим ближайшим советникам по национальной безопасности начать планировать удар по генералу.

В команду президента, обсуждавшую ликвидацию Сулеймани, вошли исполняющий обязанности главы администрации Мик Малвани, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, вице-президент Майк Пенс. Все советники Трампа во время праздников находились в разных концах страны и при обсуждении плана использовали защищенные линии связи. Операции был присвоен максимальный уровень секретности, в планировании атаки не принимали участие даже чиновники, отвечающие за связь в Белом доме.

По данным Bloomberg, США не уведомляли о готовящемся ударе по Сулеймани ни иностранные правительства, ни конгресс. Как объяснил агентству один из источников, Белый дом не уведомил конгресс "из соображений безопасности". Из сенаторов об атаке заранее знал Линдси Грэм. Министерство внутренней безопасности США было проинформировано об ударе по Сулеймани уже постфактум.

Пока администрация Трампа планировала удар, сам президент занимался тем, что внешне выглядело как его обычная отпускная деятельность. С Рождества он каждый день ездил на поле для гольфа возле своей частной резиденции в Мар-а-Лаго, охрана которой была усилена.

США и ряд других стран отслеживали передвижения Сулеймани. Предполагается, что он прибыл в Багдад из Ливана или из Сирии. По данным одного из источников агентства, военные не следили непосредственно за генералом в течение прошлой недели, но нанесли удар, когда разведка сообщила, что он будет находиться в багдадском аэропорту.

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара в районе международного аэропорта Багдада. Помимо Сулеймани, погибли еще 11 человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Вашингтон считает генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде. Сулеймани был архитектором почти каждой важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия.

Трамп после ликвидации главы "Аль-Кудс" написал в Twitter, что Сулеймани "нужно было устранить еще много лет назад". Американский президент заявил, что генерал "прямо или косвенно виновен в гибели миллионов", в том числе ответственен за убийства американцев и протестующих в Иране, и замышлял убить еще больше, "но попался".

В своем официальном заявлении, опубликованном в Twitter Белого дома, Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире. По словам американского президента, командующий "Аль-Кудс" организовывал террористические атаки как на военных США, так и на гражданских лиц. Трамп заявил, что Америка не стремится к смене режима в Иране, но агрессия Тегерана на Ближнем Востоке должна прекратиться. "Мы предприняли действия, чтобы остановить войну, а не чтобы ее начать", - сказал он.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил в интервью CNN, что убийство Сулеймани является актом терроризма и равносильно объявлению войны. Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран не может "просто закрыть глаза" на произошедшее, и месть будет жестокой. По словам постпреда, Иран будет действовать по своему выбору и сам определит "место и время".

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил отомстить США за убийство Сулеймани. Сотни тысяч иранцев вышли на улицы городов с портретами убитого генерала, требуя мести США. Протестующие сжигали американские флаги и выкрикивали лозунги: "Смерть Америке!", "Смерть Израилю!".