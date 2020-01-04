НАТО приостановила тренировочную активность в рамках миссии в Ираке

Работа миссии НАТО в Ираке продолжается, однако обучение иракских военных приостановлено, сообщил представитель Североатлантического альянса.

Североатлантический альянс приостановил тренировочную активность в рамках миссии НАТО в Ираке (NATO Mission Iraq) - небоевой, учебной и консультативной программы по подготовке сил безопасности республики. Решение принято на фоне роста напряженность после того, как американский беспилотник нанес ракетный удар по командующему спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касему Сулеймани. Об этом в субботу, 4 января, сообщил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

По его словам, "работа миссии продолжается, но тренировочные мероприятия в настоящее время приостановлены".

Уайт подтвердил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил "недавние события" в Ираке с главой Пентагона Марком Эспером.

Вслед за бундесвером

Миссия НАТО в Ираке (NMI) насчитывает около 500 инструкторов и консультантов из государств НАТО и стран-партнеров, в частности, - Швеции и Финляндии. Она начала работу в Багдаде в октябре 2018 года и действует по приглашению правительства Ирака с целью противодействия террористической группировке "Исламское государство".

На фоне обострения обстановки в ближневосточном регионе о приостановке обучения бойцов курдских военных формирований и иракских солдат ранее сообщили представители бундесвера (вооруженные силы ФРГ. - Ред.).

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".