США отправят на Ближний Восток еще три тысячи военных

Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных сил после убийства в Багдаде командира спецподразделения КСИР Сулеймани.

США усиливают свое военное присутствие на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Сулеймани. Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку в регион дополнительных 3 тысяч военнослужащих, сообщают информагентства в пятницу, 3 января, со ссылкой на представителей Пентагона. Как передает Reuters, это — мера предосторожности в связи с возросшей угрозой для американских сил в регионе. На Ближний Восток будут переброшены военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ликвидация генерала Сулеймани



В ночь на пятницу, 3 января, в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани и несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана — генерал курировал борьбу с "Исламским государством", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

США взяли на себя ответственность за гибель Сулеймани. Генерал разрабатывал планы нападения на американских дипломатов, сообщил представитель Пентагона.

Штурм здания дипмиссии США в Багдаде



Отношения Ирака и США обострились в конце 2019 года. Десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" 31 декабря ворвались на территорию дипломатической миссии США в Багдаде, сломав ворота, и подожгли помещение для приемов. Они сожгли американские флаги и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты.

Двумя днями ранее США нанесли авиаудар по базе "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме. В результате не менее 25 боевиков погибли, а 38 получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета.