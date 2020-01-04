Касем Сулеймани. Кем был генерал, убедивший Путина прийти в Сирию

Иранский военный стратег, идеолог внешней политики Ирана генерал Касем Сулеймани убит в результате авиаудара США. Для многих в Иране он национальный герой, другие видят в нем воплощение зла. Именно он, как считается, убедил российского президента Владимира Путина вмешаться в конфликт в Сирии. Кем был Сулеймани и какое влияние оказал?

Сулеймани сыграл важную роль в распространении иранского влияния на Ближнем Востоке, которое пытались сдерживать как США, так и Саудовская Аравия и Израиль — главные противники Тегерана в регионе.

Генерала считали главным стратегом, стоящим за военными начинаниями Ирана. Он обладал почти одинаковым влиянием как в Иране, так и в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене.

Он был движущей силой политики Ирана, направленной на создание регионального союза шиитских государств. В странах, где руководящие посты занимают сунниты, Сулеймани называли главным врагом.

Он сумел изменить расклад сил в сирийской войне в пользу Башара Асада и усилить влияние Ирана на Ирак. Его обвиняли в гибели сотен американских военных в Ираке и причастности к нападениям на Израиль.

В Ираке "Аль-Кудс" и лично Сулеймани обвиняли в жестоком подавлении протестов.

Он считался самым эффективным сотрудником военной разведки в регионе и был правой рукой верховного лидера Ирана Али Хаменеи. "Аль-Кудс" американские власти в прошлом году внесли в список террористических организаций.

В Иране его как почитали, так и ненавидели. В 2017 году в стране появилось движение, которое призывало генерала баллотироваться в президенты. Однако многие беспокоились, что в случае его победы на выборах Корпус стражей Исламской революции получил бы практически неограниченную власть.

Сулеймани с одной стороны хвалили за успешную борьбу с джихадистами из ИГ (запрещена в России), с другой считали его ответственным за гибель людей в Сирии, а также называли причастным к нападениям на американские военные объекты и базы коалиции США на Ближнем Востоке.

Бывший сотрудник ЦРУ Джон Магуайр в 2013 году называл его "самым влиятельным агентом на Ближнем Востоке на сегодняшний день", о котором при этом "никто не слышал".

В 2014 году тогдашний министр иностранных дел Канады Джон Бэрд назвал генерала, боровшегося с террористами, "агентом террора, притворяющимся героем". Некоторые американские политики высказались в том же духе после смерти генерала Сулеймани.

Все думают только о нем



Влияние Сулеймани усилилось с того момента, как его войска поддержали президента Сирии Башара Асада в гражданской войне, которая продолжается с 2011 года. "Аль-Кудс" помогли вооруженным группировкам победить Исламское государство.

"В комнате может быть десять человек, и когда Сулеймани заходит, он не садится с остальными. Он сидит на другой стороне комнаты, очень тихо. Не говорит, ничего не комментирует, просто сидит и слушает. И поэтому, конечно, все думают только о нем", — так описал изданию New Yorker генерала Сулеймани бывший высокопоставленный иракский чиновник.

По его словам, иранский военачальник на публике обычно не привлекал к себе внимания и едва ли повышал голос, чем демонстрировал черту, которую арабы называют "хилиб" или преуменьшение харизмы.

Раннее начало карьеры



Касем Сулеймани родом из скромной семьи. Он родился в 1957 году в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Окончив пять классов начальной школы, в 13 лет он начал работать разнорабочим на строительной площадке. В свободное время он занимался тяжелой атлетикой и посещал проповеди Али Хаменеи — ныне верховного лидера Ирана.

Во время исламской революции в 1979 году, будучи 22-летним молодым человеком, Сулеймани начал свою карьеру в военных кругах Ирана и сразу записался в Корпус стражей Исламской революции. По данным издания Foreign Policy, впервые он получил связанные с военными действиями задачи после всего шести недель военной тактической подготовки.

Из ирано-иракской войны, которая продолжалась восемь лет — с 1980 по 1988 годы, — Сулеймани вышел героем. Уже тогда он возглавлял операции, проводимые за границей страны.

Сулеймани возглавил спецподразделение "Аль-Кудс" в 1998 году. Эти войска отвечают за проведение спецопераций за пределами страны, поддержание контактов с шиитскими партиями, движениями и вооруженными формированиями в других странах. Поначалу в течение нескольких лет Сулеймани был в тени, укрепляя связи Ирана с шиитской "Хезболлой" в Ливане, сирийскими группировками Асада и шиитов в Ираке.

Но со временем под его руководством войска "Аль-Кудс" значительно расширили свое влияние в разведывательной, финансовой и политической сферах за пределами Ирана.

Влияние на войну в Сирии



Несмотря на идеологическое противостояние США и Ирана, в некоторые периоды им приходилось объединяться для борьбы. В 2001 году Иран предоставил США военную разведку для поддержки вторжения с целью свержения талибов в Афганистане, а в 2007 году Вашингтон и Тегеран направили своих представителей в Багдад для переговоров по поводу ухудшающейся ситуации в регионе. Тогда бывший премьер-министр Ирака Нури Малики боролся с растущим насилием на религиозной почве.

После восстановления правительства Ирака в 2005 году влияние Сулеймани распространилось на иракскую политику под руководством бывших премьер-министров Ибрагима аль-Джафари и Нури аль-Малики.

Во время борьбы Ирака против ИГ (запрещенная в России группировка) коалиция Сил народной мобилизации — поддерживаемое Ираном военное формирование шиитов — сражалась вместе с иракскими вооруженными силами.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Сулеймани приказал некоторым из иракских ополченцев защищать правительство Асада. Считается, что будучи в Москве в 2015 году, влиятельный генерал убедил Владимира Путина начать наступление на антиправительственные силы в Сирии. Это вмешательство стало одним из важнейших событий в новейшей истории российской политики, так как прежде Россия никогда не участвовала напрямую в военных действиях на территории арабских стран.

Визит Сулеймани в Москву стал важным шагом в планировании российской военной интервенции, которая изменила ход сирийской войны и создала новый ирано-российский альянс в поддержку Асада.

Российская сторона утверждает, что вмешалась в военные действия в Сирии по официальному запросу от Асада, который лично изложил проблемы, с которыми столкнулись правительственные войска.

Сулеймани в президенты и слухи о смерти



Глава отдела американских исследований в Тегеранском университете Мохаммед Маранди заявил, что роль Сулеймани в содействии победе над ИГ делает его "национальным героем" и "мучеником" для иранского народа и других стран Ближнего Востока. "Если бы не такие люди, как он, этот регион увидел бы черные флаги на всей своей территории", — сказал он.

Несколько лет назад в Иране началась кампания за то, чтобы генерал Сулеймани занялся политикой. Его назвали самым честным и наименее коррумпированным политиком Ирана и призвали баллотироваться на пост президента в 2017 году. Эти призывы, прозвучавшие в интернете, поддержал даже первый заместитель спикера иранского парламента, отметив, что с анализом политики генерал справился бы не хуже верховного лидера или Хасана Насраллы, лидера "Хезболлы".

Противники этой идеи опасались роста влияния и без того могущественного Корпуса стражей Исламской революции.

О смерти Сулеймани ранее уже не раз распространялись слухи, в первый раз его "похоронили" после авиакатастрофы 2006 года, в которой погибли другие военные чиновники Ирана. В 2012 году ходили слухи, что он погиб при взрыве бомбы в Дамаске. В результате взрыва тогда погибли основные помощники Башара Асада.

В ноябре 2015 года распространялись данные о том, что Сулеймани был убит или серьезно ранен силами, верными Асаду во время боев вокруг сирийского Алеппо.

В октябре этого года Тегеран заявил о сорванном заговоре между арабскими странами и Израилем с целью убить Сулеймани.

До и после убийства



Во вторник 31 декабря в Багдаде американское посольство пытались взять штурмом несколько тысяч человек в знак протеста против американских авиаударов по шиитскому ополчению. Некоторым из них удалось сломать ворота дипмиссии и ворваться внутрь, но американские власти заявили, что ситуация под контролем, а персонал дипмиссии эвакуирован.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения.

"Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!" — написал Трамп в "Твиттере".

1 января лидер Ирана Али Хаменеи выпустил заявление, в котором отметил, что если Иран захочет принять вызовы и сражаться, то будет делать это решительно.

"Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары", — заявил он.

После убийства Сулеймани Хаменеи пригрозил США "жестоким возмездием". Он назвал генерала "международным лицом сопротивления".

"Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы, — говорится в официальном "Твиттере" иранского лидера. — Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью".

Аятолла Хаменеи назначил новым командующим спецподразделением "Аль-Кудс" бывшего заместителя Сулеймани — Исмаила Каани.