Трамп предостерег Эрдогана от иностранного вмешательства в Ливии

По словам президента США, иностранное вмешательство в гражданскую войну в Ливии усложнит ситуацию в этой стране.

Президент США Дональд Трамп предостерег своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от военного вмешательства в гражданскую войну в Ливии. В телефонной беседе турецким президентом Трамп заметил, что "иностранное вмешательство усложнит ситуацию в Ливии", сообщил в четверг, 2 января, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

По данным президентской администрации Эрдогана, оба лидера "подчеркнули необходимость дипломатических усилий в разрешении региональных проблем". Парламент Турции ранее в тот же день разрешил президенту Эрдогану отправлять войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Эрдоган поддерживает находящееся в Триполи правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое борется с войсками генерала Халифа Хафтара, контролирующего восток Ливии. Хафтара поддерживают Россия, Египет и ОАЭ. В конце ноября прошлого года Турция заключила с правительством Сараджа соглашение, по которому обе стороны могут отправлять друг к другу военных и полицейских для подготовки.

Трамп и Эрдоган обсудили Сирию

В беседе Трамп и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии. По данным Белого дома, они согласились в "необходимости деэскалации в сирийской провинции Идлиб для защиты гражданского населения".

В результате военной операции в провинции Идлиб, начатой в апреле 2019 года сирийской правительственной армией при поддержке российских военных, около полумиллиона человек покинули места постоянного проживания в регионы, примыкающие к турецкой границе. По данным активистов, за это время от бомбардировок погибло несколько тысяч гражданских лиц.

Совет безопасности ООН 3 января за закрытыми дверями обсудит ситуацию в Идлибе. Заседание будет созвано по инициативе Франции и Великобритании при поддержке США.