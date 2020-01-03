В США запретят ряд ароматических добавок для электронных сигарет

В США планируют запретить к продаже популярные у молодежи наполнители для электронных сигарет с запахом мяты и фруктов. Ароматические жидкости с запахом табака и ментола останутся на рынке.

В США в ближайшее время будут запрещены к продаже картриджи с отдельными видами ароматических наполнителей для электронных сигарет. Об этом сообщили в четверг, 2 января, представители Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA). Ожидается, что запрет вступит в силу уже через 30 дней и затронет, в первую очередь, ароматизированные жидкости для электронных сигарет с запахом мяты, фруктов и конфет, которые особенно популярны у американской молодежи.

При этом на рынке останутся наполнители для электронных сигарет с запахом ментола и табака, а также ароматические наполнители для габаритных устройств для вейпинга, которые покупают преимущественно взрослые курильщики.

Таким образом, новые правила в области продажи наполнителей для электронных сигарет существенно отличаются от тех, которые предлагал ввести президент США Дональд Трамп в сентябре 2019 года. Тогда предполагалось запретить любые ароматические жидкости для электронных сигарет, кроме имеющих запах табака.

Электронные сигареты и заболевания легких

В последнее время в Соединенных Штатах активно обсуждается связь заболеваний легких с употреблением электронных сигарет. По официальным данным, в США вейпинг стал причиной смерти более 50 и заболеваний более 2500 человек.

Ожидается, что в мае 2020 года FDA начнет проводить исследование доступных на американском рынке ароматических наполнителей для электронных сигарет, сообщает информагентство AP. Только те вкусовые добавки, которые сочтут положительно влияющими на здоровье населения, будут разрешены к продаже.