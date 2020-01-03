Греция, Кипр и Израиль начинают строить газопровод EastMed

По данным СМИ, Восточносредиземноморский газопровод станет самым длинным подводным газопроводом в мире. С его помощью Израиль сможет по Южному коридору поставлять в Европу газ.

Греция, Кипр и Израиль в четверг, 2 января, подписали в Афинах соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed).

В праздничной церемонии по случаю подписания соглашения приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.

По данным греческих СМИ, газопровод EastMed, длина которого составит 1900 километров, станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2025-26 годах. Израильский газ будет поставляться по нему по Южному коридору в Европу. При этом наиболее важную роль газопровод EastMed будет играть для поставок газа в Италию и другие южноевропейские страны.

Кто оплатит строительство газопровода EastMed

В конце 2015 года Евросоюз придал подводному газопроводу EastMed статус "Проекта общего интереса" (PCI) и уже заплатил 2 миллиона евро за технико-экономическое обоснование. Ожидается, что самое позднее в 2022 году в Брюсселе будет принято решение о том, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, пока оцениваемую приблизительно в 7 миллиардов евро.

Другую половину расходов по строительству газопровода готовы взять на себя греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison через свое совместное предприятие IGI Poseidon.