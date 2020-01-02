Лукашенко после разговора с Путиным потребовал начинать поставку "альтернативной" нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти, сообщила пресс-служба главы государства.

Совещанию предшествовали состоявшиеся 30 и 31 декабря телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко также рассказал, что у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком. «Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным, — сказал он. — Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь».

По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».

Как сообщает ТАСС, в настоящее время «Газпром» также проводит переговоры с партнерами из Беларуси по газовому контракту на 2020 год.

С российской стороны в переговорах участвует председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова. С белорусской — посол в России Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Напомним, во время недавнего интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову Александр Лукашенко отметил, что не скрывает от руководства России, что вынужден искать альтернативу их энергоресурсам.

— Правильно, слушайте, вы как нефтяник или газовик. Реверс нефти что такое — да, я могу, это самый дешевый маршрут, через Польшу они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую. Что дешевле. С рынка. В Гданьске. По трубе завезти реверсом, у меня три трубы нефтепровода «Дружба». С Россией. На первом этапе я забираю одну трубу. И реверсом поставляю на НПЗ. Северный и Южный — у нас два мощных НПЗ. В этом году полностью закончили модернизацию. Глубина переработки как в Европе. У вас один такой завод, по-моему, только в России. Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете, по 70 миллионов тонн по этим трубам качаете нефть на премиальный западный рынок. Если я забираю две трубы, ну 60, скажем, миллионов, 60 на 3 — 20, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60, — сказал президент и вспомнил, как закупил у Венесуэлы около 11 миллионов тонн нефти.

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал заявление Александра Лукашенко о желании «забрать» две трубы магистрального нефтепровода «Дружба» и начать реверсные поставки американской нефти через Польшу имеющим политический характер и требующим серьезной экономической проработки.

«Видимо, скорее всего, характер политический всех этих заявлений [Лукашенко], потому что по экономике они не проходят. На мой взгляд, эти заявления требуют серьезной экономической проработки. Никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он.

По словам Токарева, предварительный анализ говорит о том, что многие из озвученных накануне белорусским лидером намерений «очень трудно реализуемы», а также предусматривают продажу нефти по мировой цене.