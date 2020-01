Десяткам тысяч человек в австралийских штатах Новый Южный Уэльс и Виктория необходимо покинуть свои дома в течение 48 часов из-за сильных лесных пожаров. Служба Нового Южного Уэльса по борьбе с пожарами в четверг, 2 января, определила территорию, которую необходимо покинуть. Министр транспорта Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс предупредил о возможном ухудшении ситуации в предстоящие дни.

HMAS Choules and MV Sycamore have sailed from Sydney, on their way to provide support to bushfire relief efforts on NSW South Coast and NE Victoria. Navy also continues to provide helicopters and support to @NSWRFS aerial operations.#AustralianNavy #AustraliaFires #OurCommunity pic.twitter.com/PHWp8L0Tvy