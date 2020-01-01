Ким Чен Ын пригрозил возобновить ядерные испытания и запуски ракет КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова возобновить ядерные испытания и пуски ракет, приостановленные по итогам переговоров с США.

Заявление Кима прозвучало после четырехдневного съезда партийных лидеров в Пхеньяне, который обычно проводится в конце года.

Как передают государственные СМИ КНДР, власти страны решили больше не связывать себя мораторием, поскольку США продолжили проводить военные учения с Южной Кореей и ввели санкции против Пхеньяна.

"В этих условиях у нас больше нет оснований выполнять договоренности в одностороннем порядке, договоренности, у которых нет второй стороны, это портит наши усилия по достижению мирового ядерного разоружения и нераспространения [ядерного оружия]", - цитирует агентство ЦТАК заявление северокорейского лидера.

Ким также пригрозил, что вскоре "мир увидит новое стратегическое оружие" КНДР, однако детали раскрывать не стал.

Кроме того, лидер КНДР отметил, что санкции США вряд ли будут отменены в ближайшей перспективе, и призвал народ страны "затянуть пояса".

При этом Ким Чен Ын ни разу не назвал имя президента США Дональда Трампа и не упомянул название Южной Кореи. Эксперты видят в этом некоторое смягчение риторики по сравнению с более ранними резкими заявлениями Кима.

Как отметил в беседе с Би-би-си аналитик сайта NK News Чэд О'Кэрролл, в заявлении лидера КНДР прямо не говорится о разрыве подписанного в апреле 2018 года договора, который вводил мораторий на ядерные испытания и пуски ракет дальнего радиуса действия.

"Вместо этого в заявлении Кима говорится, что такие испытания могут быть предприняты в ответ на действия США в ближайшие недели и месяцы", - отмечает он.

По мнению эксперта, заявление недаром прозвучало в преддверии избирательной кампании Трампа - испытания в КНДР, скорее всего, будут восприняты как крупный провал во внешней политике США.

"Сегодняшние слова [Ким Чен Ына] просто дают Вашингтону понять: поскорее дайте нам больше уступок, если вы не хотите увидеть испытания ракет во время предвыборной кампании", - говорит О'Кэрролл.

По мнению эксперта, США, скорее всего, не поддадутся на это давление, поэтому "предстоящий год может быть довольно напряженным".

Как ответили США?

Дональд Трамп по пути в штат Флорида сказал журналистам, что рассчитывает на соблюдение обещаний со стороны Кима. "Я думаю, что он человек слова", - отметил Трамп.

Госсекретарь США Майк Помпео также выразил надежду, что КНДР выберет мир, а не войну.

"Если председатель Ким отверг обещания, которые он давал президенту Трампу, то это очень печально", - сказал Помпео в интервью Си-би-эс.

"Он дал эти обещания в обмен на согласие президента Трампа не проводить масштабные военные учения. Мы придерживались наших обещаний. Мы продолжаем надеяться, что и он будет придерживаться своих", - добавил госсекретарь.

С чего все начиналось?

В 2017 году КНДР испытывает ядерные устройства и ракеты, способные достичь берегов США

1 января 2018 года Кин Чен Ын говорит, что он открыт к диалогу с США и Южной Кореей

В июне 2018 года Ким и Трамп проводят исторические переговоры в Сингапуре и в очень общей форме договариваются о денуклеаризации КНДР

Ким Чен Ын также проводит несколько встреч с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, одна из них проходит в КНДР

В феврале 2019 года Ким второй раз встречается с Трампом во Вьетнаме, однако переговоры завершаются раньше времени и без договоренностей

В июне проходит еще одна символическая встреча Трампа и Кима в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей

Во второй половине прошлого года отношения США и Северной Кореи вновь ухудшились. Еще в мае КНДР возобновила испытания ракет ближнего радиуса действия, а в заявлениях двух сторон вновь послышалась враждебность.

Пхеньян заявил, что если Вашингтон до конца года не ослабит санкции, то США могут получить неприятный "рождественский подарок". Однако американские власти отказались отменять санкции, настаивая, что КНДР сначала должна полностью отказаться от ядерной программы.