В Страсбурге в новогоднюю ночь сожжено 220 автомобилей

Полиция Страсбурга в регионе Гранд-Эст во Франции задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей, пишет Dernières Nouvelles d'Alsace.

Заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман называет события новогодней ночи беспрецедентными. "Я никогда не видел, чтобы так делали: машины поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты [уличными беспорядками]", - сказал он. Слова Эрмана приводит ТАСС.

Пользователи соцсетей размещают кадры ночных поджогов, на которых запечатлены перевернутые и горящие прямо посреди улиц автомобили. Хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, семь сотрудников правоохранительных органов получили ранения в результате обстрела пиротехническими изделиями.

Есть пострадавшие и среди пожарных. На одну из команд огнеборцев напали молодые люди, вооруженные металлическими прутьями. В другом инциденте пожарную машину забросали камнями. При этом один пожарный был ранен осколками стекла. А другого от возможной гибели спас шлем, который он не снимал в автомобиле. Власти полагают, что злоумышленники специально устраивают поджоги, чтобы потом нападать на экипажи пожарной службы.

Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Несколько предполагаемых хулиганов объявлены в розыск. Среди них есть несовершеннолетние, в том числе 10-летний ребенок.

Аналогичные инциденты произошли в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.

В том же регионе Франции из-за неосторожного обращения с праздничной пиротехникой в новогоднюю ночь один человек погиб, а десятки получили ранения. В городе Агно (департамент Нижний Рейн) 30-летний мужчина получил смертельные травмы при запуске фейерверка.

Согласно данным университетских больниц Страсбурга, в службу неотложной помощи этой ночью обратились 11 человек. У них были преимущественно травмы рук. Трое пострадавших взрослых и трое детей нуждались в операции.

В городе Мюлуз (департамент Верхний Рейн) трое местных жителей обратились к медикам с незначительными повреждениями после взрывов пиротехники. Еще около 15 человек в этом городе получили различные травмы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В городе Кольмар (департамент Верхний Рейн) еще восемь граждан пострадали после запуска фейерверков. Одному из них потребовалась операция.

Каждый год накануне крупных празднований в упомянутых департаментах местные власти выпускают запрет на транспортировку пиротехники и использование ее в общественных местах. Ужесточение правил объясняется близостью Германии, куда любители фейерверков отправляются за покупкой пиротехники, и где законодательство в данной сфере менее строгое, чем во Франции.