Морпехи США применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Ираке

Сторонники группировки "Катаиб Хезболлах" подожгли крышу посольства США в Ираке, американские пехотинцы ответили слезоточивым газом.

Американские морские пехотинцы, охраняющие посольство США в Багдаде, в среду, 1 января, применили слезоточивый газ для разгона протестующих, которые уже второй день остаются у стен дипмиссии. Тем самым, как передает агентство AP, военные отреагировали на действия ряда сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах", которые после проникновения на территорию посольства подожгли крышу здания над залом приемов. Как видно на кадрах, поступающих с места событий, над посольством поднимаются клубы черного дыма.

Последователи группировки выступают против недавнего авианалета ВВС США на лагерь "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме близ границы с Сирией.

Между тем на фоне массовых протестов ситуацию впервые прокомментировал руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Иранское правительство, государство и я решительно осуждаем преступный умысел США", - написал он в Twitter, имея в виду действия американских ВВС. Хаменеи высказал мнение, что преступления Вашингтона в "Ираке, Афганистане… привели к ненависти других государств в отношении" Соединенных Штатов.

Эвакуация главы дипмиссии

Во вторник, 31 декабря, посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах".

Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ.

Позднее в тот же день глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направят в Багдад дополнительные силы для охраны дипмиссии. Подробностей о количестве военных он не сообщил, подчеркнув, что сотрудники посольства находятся в безопасности.

В результате воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме 29 декабря погибли не менее 25 бойцов, еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.