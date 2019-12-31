Президенты России и Украины впервые за долгое время поздравили друг друга с Новым годом

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор перед Новым годом, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным обменом пленными 29 декабря. В Кремле подтвердили, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями, передает РИА "Новости".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева. Главы государств подчеркнули важность заключения недавней "пакетной" сделки по газу, отметив, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Офис Зеленского на странице в Facebook отметил, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине". Помимо этого, стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, в полном соответствии c итогами встречи в "нормандском формате".