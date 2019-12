Самая тяжелая ситуация на юго-востоке Австралии. Здесь огонь уничтожил десятки жилых домов. В штате Новый Южный Уэльс погибли два человека в Кобарго, еще один пропал без вести в Беловре. В районе Гиппсленд штата Виктория, где пожар охватил 400 тысяч гектаров, пропавшими остаются четыре жителя, передает австралийская вещательная корпорация ABC.

В Новом Южном Уэльсе пожар почти полностью окружил курортный регион Батманс-Бэй, где оказались заблокированными несколько сотен туристов. Все они были перемещены в прибрежную зону, поскольку дороги для эвакуации перекрыты огнем, сообщает ТАСС.

Предупреждение о срочной необходимости искать убежище также было выпущено для городов Йятт-Йятта, Лэйк-Конджола, Канхуронг-Пойнт, Маньяна, Бендалонг, Фишерманс-Пэрадайс, Грин-Вэлли, Талмало, Ривер-Роад, Джингелик, Уэлареганг, Тума, Ланкис-Крик, Берриер, Бамаранг, Новра-Хилл и Йерриионг.

Крайне напряженной остается пожарная ситуация на востоке штата Виктория. Предупреждения о чрезвычайной ситуации и необходимости немедленно покинуть дома получили жители восьми райнов штата. Премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что власти не могут найти четверых жителей города Олбери, оказавшихся в зоне активного пожара. "У нас есть реальные опасения за их безопасность, они были непосредственно в зоне пожаров, и сейчас мы не имеем никаких сведений о них", - отметил премьер.

В городе Маллакоота порядка 5 тысяч человек оказались заблокированы огнем и нашли убежище на городском пляже. Правительство штата обратилось за помощью к ВМС Австралии для того, чтобы обеспечить их эвакуацию в безопасное место морским путем.

От природных пожаров в Австралии за три месяца пострадали все штаты и территории. Огонь уничтожил растительность на площади порядка 4 миллионов гектаров. Погибли более 10 человек, десятки получили ранения. Большая часть разрушений и жертв приходится на Новый Южный Уэльс. По данным на 30 декабря, здесь были разрушены 911 жилых домов и более 2 тысяч других строений.

В преддверии Нового года в охваченных пожарами районах Австралии запрещены фейерверки. Однако было сделано исключение для Сиднея: несмотря на критику в связи с готовящимися празднованиями, ожидается, что шоу фейерверков в Сиднее посетит около 1 млн человек, и оно принесет прибыль в $91 млн, сообщает агентство "Интерфакс".

Batemans Bay residents are now evacuating to the beach, these are the scene captured a short time ago.

A catastrophic bushfire has torn through the town of Cobargo on NSW's South Coast.

The lives of a 63-year-old man and his 29-year-old son taken in the blaze, as they stayed to defend their homes.

Some residents returned today to assess the destruction: https://t.co/GRt0tZSjnp pic.twitter.com/6ds5pragQ1