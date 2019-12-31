Дочь режиссера Эльдара Рязанова отреагировала на спор о сексуальной связи героев "Иронии судьбы"

Дочь режиссера Эльдара Рязанова филолог и киновед Ольга Рязанова отреагировала на дискуссию, развернувшуюся в соцсетях о том, была ли между героями фильма "Ирония судьбы, или с легким паром!" Ипполитом и Надей сексуальная связь, пишет "Московский Комсомолец".

"Вчера на фб несколько раз в самых неожиданных ракурсах всплывала тема «Иронии судьбы». Народ дискутировал, была ли у Нади и Ипполита интимная связь", - написала она в своем Facebook. Рязанова также отметила, что люди спорили о том, снимались ли актеры пьяными в бане, стоит ли к новогоднему столу подавать заливную рыбу и носить ботинки на тонкой подошве.

"В общем, поскольку тема «Иронии судьбы» не закрыта, как я думала, а продолжает волновать сердца и умы соотечественников, расскажу про некоторые детали, связанные с показом фильма по ТВ 1 января 1976 года", - добавила дочь режиссера.

Рязанова рассказала, что работу над картиной ее отец завершил летом 1975 года и предполагалось, что ее покажут в новогодние праздники. Однако некоторые советские чиновники выступили против того, чтобы картину выпускать, так как им показалось, что там пропагандируется пьянство. Тогда Эльдар Рязанов записал вступительное слово перед, чтобы смягчить негативное восприятие от сюжета, связанного со злоупотреблением спиртным.

Однако и это вступительное слово пришлось переписать. Дело в том, что Рязанов назвал фильм "рождественской сказкой для взрослых" и в этом усмотрели идеологическую ошибку. Ведь в СССР религиозные праздники не отмечались. Переснимать вступительное слово пришлось экстренно 1 января в 3 часа в пустом телецентре. Через несколько часов это уже было дано в эфир, а потом показали фильм.

Что касается интимной связи Ипполита и Нади, участники споров отмечали, что Ипполит держит Надю за талию "по-хозяйски". Кроме этого они дарят друг другу дорогие по меркам СССР подарки. Впрочем оппоненты говорят, что Надя не стала переодеваться в присутствии Ипполита, а это может говорить о том, что близости между ними не было.