Путин и Лукашенко вновь созвонились — на этот раз по вопросам поставок российской нефти в Беларусь

Tut.by

Президенты России и Беларуси вновь пообщались по телефону, продолжив обсуждение вопросов, касающихся поставок российской нефти в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и Рождества и обсудили предстоящие контакты, лаконично сообщает пресс-служба главы России. Как отметила пресс-служба белорусского президента, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Последний раз Путин и Лукашенко общались накануне — они более часа и согласовывали конкретные объемы, сроки и цены на поставки углеводородов и других видов сырья. Статьи по теме: В Минске противники интеграции с РФ требуют обнародования ее планов Лукашенко: стремление России "подчинить" Беларусь обернется войной с НАТО «В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января», — сказано в сообщении пресс-службы белорусского президента. Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались за этот месяц дважды. После переговоров 20 декабря белорусский президент заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у России около 20 млрд куб. м газа и 24−25 млн тонн нефти. Лукашенко заявил, что цены на нефть и газ будут не выше уровня текущего 2019 года. Однако о точных цифрах на встрече не договорились.

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