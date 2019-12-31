"Новая газета" в годовщину взрыва в Магнитогорске обратилась в СК с пятью вопросами

31 декабря 2018 года в доме 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, в результате которого погибли 39 человек. Спустя год чиновники продолжают настаивать на том, что решили все вопросы с родственниками погибших. Однако многие из них продолжают добиваться компенсаций в суде, а Следственный комитет не сообщает ничего о ходе расследования и не комментирует версию о теракте, пишет "Новая газета".

Следствие с самого начала заявило, что причина случившегося - взрыв бытового газа: глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что квартиры в этом доме не обследовались с мая 2018 года. Однако на следующий день, 1 января, на все том же проспекте Карла Маркса произошел еще один взрыв - в маршрутной "Газели". Некоторые СМИ сообщили, что взрыв в доме мог быть терактом, а в маршрутке могли находиться террористы.

Версия о теракте подтверждалась и начавшимися обысками: сразу после взрыва в маршрутке силовики оцепили целый квартал на пересечении улиц Грязнова, Марджани и проспекта Ленина. В доме на Ленина, 93, искали выходца из Узбекистана Алишера Каимова. Одновременно с этим оперативные мероприятия прошли в доме 24 на Московской улице, где жила семья Махмуда Джумаева. Оба они были водителями городских маршруток и предположительно погибли 1 января в "Газели". Вместе с ними в маршрутке мог находиться и еще один человек - Альмир Абитов. К его родственникам в село Кирса, что под Магнитогорском, также приезжали силовики. При этом имена погибших в маршрутке до сих пор официально не названы.

После трагедии в Магнитогорске президент России Владимир Путин поручил расселить пострадавший дом, людям также пообещали компенсации за погибших родственников и утерянное имущество. В администрации города утверждают, что помощь людям "оказана в полном объеме", однако те из пострадавших, кто жил в доме, но не был там прописан, не могут получить компенсацию за утерянное имущество, единовременную выплату и финансовую помощь из федерального бюджета иначе как через суд. Родственникам погибших также не полагается никаких компенсаций за утерянное имущество, и их не признают наследниками жертв. Всего добиваться компенсаций через суд сегодня вынуждены 11 жителей пострадавшего от взрыва дома.

Кроме того, глава города Сергей Бердников заявил, что большинство местных жителей просит "не делать из нашего дома памятник, а из нашей территории кладбище" и предлагает забыть трагедию. "Мы, кстати, специально совещались с жителями, и решили, что 31 декабря проведем литургию в храме, но у дома - никаких памятных событий и никаких возложений", - заявил он. Между тем, по данным "Эха Москвы", которое ссылается на слова того же Бердникова, до конца дня возле дома будет установлен временный крест для возложения цветов, который со временем будет заменен на постоянный.

Осенью этого года администрация захотела переселить в дом на проспекте Карла Маркса несколько семей из аварийного жилья. Часть людей переехать согласилась, а часть принципиально отказалась, заявив, что в подъездах рядом с эпицентром взрыва небезопасно жить, а квартиры в других подъездах им не показали. К тому же многие из квартир требуют дополнительного ремонта.

Продолжает оставаться неизвестной и сама причина взрыва: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь по-прежнему идет о взрыве газа, и в этом вопросе "нет никаких новых элементов, темы для обсуждения". При этом он сослался на данные Следственного комитета, полученные сразу после взрыва, а в самом комитете сообщали, что "изучают разные версии произошедшего". Большинство же местных жителей вообще не верят в версию о взрыве газа, полагая, что власти попросту не смогли ни предотвратить теракт, ни найти его исполнителей.

"Новая газета" рассматривает эту публикацию как официальное обращение в Следственный комитет и приводит список вопросов, ответы на которые СМИ давно хотели бы получить. При этом ответа на аналогичные вопросы, отправленные в СК порталом Znak.com почти год назад, нет до сих пор.