Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Власти французской столицы запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник распоряжении префекта парижской полиции Дидье Лальмана, которое приводит ТАСС.

"Организация кортежей, маршей и собраний манифестантов, участвующих в движении "желтых жилетов", ношение оружия и предметов, из которых может быть сделано оружие, запрещены 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года на Елисейских полях, в районе Национального собрания, в секторе Матиньонского дворца, у Сената, собора Парижской Богоматери, на Трокадеро, Марсовом поле, в районе вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что представителям "желтых жилетов" в дни главных новогодних торжеств запрещается иметь при себе снаряды для фейерверка, а также легковоспламеняющиеся предметы.

По данным МВД Франции, в этом году за обеспечением безопасности на Новый год в стране будут следить около 100 тыс. полицейских и жандармов. За соблюдение порядка, как указали в министерстве, также будут отвечать в этот день военнослужащие, задействованные в антитеррористической операции Vigipirate.

Массовые новогодние гулянья пройдут 31 декабря во многих городах Франции. Самые масштабные из них запланированы в Париже. Кульминацией праздника станет световое шоу на Триумфальной арке, которое в полночь завершится фейерверком.

28 декабря во Франции прошла 59-я по счету субботняя акция протеста с участием "желтых жилетов". Манифестация стала последней в уходящем году. Следующий день очередной "всеобщей забастовки" предварительно заявлен на 9 января. Вместе с тем, 7 января лидеры профсоюзов начнут многодневную серию переговоров с представителями правительства страны по вопросу изменения условий пенсионной реформы, вызвавшей новую волну протестов во Франции.

Бессрочная всеобщая забастовка началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В акциях протеста принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, артисты балета, мусорщики, полицейские, авиадиспетчеры, энергетики, пожарные и представители многих других профессий, выступающие против реформы пенсионной системы. Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для двух десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Несмотря на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается по всей стране. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP. Из-за этого общественный транспорт в Париже ходит с серьезными перебоями, а в выходные почти полностью прекращает работу.

Ранее бастующие полностью прекратили работу нефтеперерабатывающего завода недалеко от города Лавера на юге Франции. В профсоюзе "Всемирная конфедерация труда" (CGT) говорили о планах остановить переработку топлива еще на трех предприятиях, из-за чего производство топлива в стране сократится в два раза.

В середине декабря активисты заблокировали доступ к семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводов. Хотя целиком их деятельность не останавливалась, протест привел к значительному сокращению запасов топлива во Франции.

30 декабря протестующие заблокировали порты городов Байонна и Бордо. Забастовка также привела к крупным потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, они теряют до 200 миллионов евро в день.

На фоне протестов верховный комиссар Франции по вопросам подготовки пенсионной реформы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку. Формальной причиной его ухода стали подозрения в конфликте интересов. СМИ писали, что, будучи членом кабинета министров, Дельвуа занимал ряд должностей в частных структурах, например, в институте по обучению работников страховой системы Ifpass.

Дельвуа заявил, что "под этими агрессивными и лживыми ударами доверие к нему было ослаблено", а без него невозможно провести реформу, которую бы приняли различные социальные группы.

Президент Франции в свою очередь отказался от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после 2022 года. По закону 1955 года бывшие главы государства при уходе со своего поста получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц. Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тысячи евро в месяц.