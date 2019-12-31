20 лет Путина: Светлана Ганнушкина об атмосфере страха в РФ

По мнению Светланы Ганнушкиной, за минувшие два десятилетия в России полностью разрушены госинституты и судебная система.

В связи с двадцатилетием со дня вступления Владимира Путина в должность президента РФ председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина посетовала на царящую в современной России атмосферу страха. Интервью с российской правозащитницей опубликовало во вторник, 31 декабря, агентство dpa.

Ровно 20 лет назад, в 12.00 по московскому времени тогдашний президент России Борис Ельцин объявил о своей отставке. С новогодним телеобращением к российским гражданам в тот же день выступил уже Путин, который стал исполняющим обязанности президента.

"Они хотят держать нас в страхе, потому что думают, что таким образом сохранят свою власть", - заявила Ганнушкина. По ее мнению, за минувшие два десятилетия государственные институты и независимая судебная система были полностью разрушены. "Продолжается уничтожение организаций гражданского общества", - добавила она.

"Это капитуляция"

В начале ноября по решению Верховного суда (ВС) РФ было ликвидировано правозащитное движение "За права человека", основанное общественным деятелем Львом Пономаревым.

В октябре был сменен состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Место его предыдущего главы Михаила Федотова - как объяснялось, в связи с достижением им 70-летнего возраста, занял экс-ведущий программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев.

В связи с этим Светлана Ганнушкина, которую неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира за защиту прав мигрантов и беженцев в России, высказала мнение, что в РФ уничтожаются основы действующего государства.

"Это капитуляция и абсолютное разрушение судебной системы. Государство всегда право", - заявила она, имея в виду неготовность судей оспаривать постановления правительственных инстанций. Поборники путинской системы "пилят сук, на котором сидят", уверена Ганнушкина. "Они не в последнюю очередь боятся потерять власть, поэтому политика становится все более иррациональной", - добавила она.

"Люди готовы выходить на улицу"

В то же время активистка в последнее время видит рост общественного самосознания. "Люди сегодня все больше готовы отстаивать свои права и выходить на улицу", - считает она.

Член совета правозащитного центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина в сентябре уже высказывала мнение, что недавние московские протесты - сигнал того, что российское общество выходит из стагнации и что "грядут перемены".

Ранее в интервью DW Ганнушкина рассказала, что не мыслит себе жизни "вне России", а также о том, почему в РФ не хлынет столько же мигрантов, как в Европу.

Владимир Путин официально был избран президентом 26 марта 2000 года, затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.