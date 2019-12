Посол США в Польше напомнила президенту РФ Владимиру Путину о том, что привело ко Второй мировой войне. "Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта", - написала Джорджетт Мосбахер в своем Twitter в понедельник, 30 декабря, на английском и польском языках.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.