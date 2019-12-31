Россия и Украина договорились о транзите газа за день до нового года

bbcrussian.com

Российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" снова накануне нового года все-таки подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года.

Переговоры о транзите и поставках газа продолжались несколько недель, эта задержка могла привести к новому газовому кризису. "После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", - заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, контракт подписан на пять лет, и Киев рассчитывает получить за этот период доход в размере 7 млрд долларов. Ранее Россия и Украина подписали мировое соглашение, в рамках которого с "Газпрома" должны снять антимонопольные санкции на 7,4 млрд долларов.

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