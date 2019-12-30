"Газпром" и "Нафтогаз" решили спор на $7,4 млрд. Но о транзите пока не договорились

Россия и Украина подписали мировое соглашение, в рамках которого с "Газпрома" должны снять антимонопольные санкции на $7,4 млрд. При этом переговоры о транзите газа продолжаются - и Европа все еще рискует остаться без газа.

Первоначально информагентства сообщили со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищины, что подписан новый контракт о транзите и поставках газа. Однако затем появилось уточнение, что пока речь идет только о мировом соглашении между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Переговоры о транзите и поставках газа продолжаются уже несколько недель. Стороны обвиняли друг друга в промедлении и задержках, которые могли привести к приостановке поставок газа и новому газовому кризису.

Переговоры идут на фоне рассмотрения споров между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитражном суде. В конце прошлой недели "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитажа.

При этом власти Украины заявили, что в целом "переговорный марафон" уже завершен. Ожидается, что контракт на поставку и транзит газа все же будет подписан.

В выигрыше останутся все



Новые газовые договоренности будут выгодны всем сторонам, уверен вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, который участвовал в переговорах.

"Мы обеспечили непрерывный транзит российского газа через Украину на период до 15 лет", - написал Шефчович в статье на Euractiv с заголовком "На газовых переговорах ЕС, России и Украины побеждают все".

Кроме того, Украина остается стратегической транзитной страной, отметил Шефчович. Россия благодаря этому соглашению сможет диверсифицировать каналы поставок газа, а также завершить судебные споры с "Нафтогазом", добавил он.

Этого же мнения придерживаются и эксперты. Соглашение является разумным компромиссом, от него выигрывают обе стороны, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Газпром" покажет себя надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, тем более с учетом вероятной задержки с вводом газопровода "Северный поток-2", - сказал Суверов Би-би-си. Задержки связаны с введением США санкций против российских газопроводов и приостановкой строительства "Северного потока".

"Украина сможет сохранить газотранспортную систему в рабочем состоянии, показать себя надежным транзитером и получить бюджетные доходы", - добавляет Суверов.

Выплата 3 млрд долларов "Нафтогазу" не отразится на прибыли и дивидендах "Газпрома", потому что эти убытки уже были учтены в 2017 году, отмечает эксперт.

Агентство Moody's считает, что влияние украинских выплат на ликвидность "Газпрома" будет умеренным. Отказ сторон от взаимных претензий поможет "Газпрому" снять риски ареста имущества за рубежом, отмечает агентство в своем обзоре.

"Газпром" зарезервировал деньги на выплаты по решению арбитража заранее - так требуют финансовые регуляторы, говорит аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления Сколково Сергей Капитонов. Он также считает, что выгоды в новом соглашении есть для всех сторон.

"Выгода безусловно будет для Украины. В следующем году это почти 2 миллиарда долларов транзитной выручки при сохранении действующей ставки тарифа. В последующие четыре года - по миллиарду с небольшим в год. Украина сможет направить эти деньги на модернизацию своей ГТС, чтобы предложить более интересные условия для транзита газа уже в периоды после 2024 года", - говорит Капитонов.

По мнению эксперта, для "Газпрома" этот контракт важен тем, что концерну удается избежать очередной газовой войны.

"Европа будет спать спокойно, а значит политический ореол вокруг природного газа развеется, что позволит сохранить позиции газа как энергоносителя и в новой энергосистеме Европы, где значительная роль уготована возобновляемой энергетике", - говорит аналитик.

Успех "Нафтогаза" в Стокгольме



Газовые отношения России и Украины в очередной раз обострились после аннексии Крыма весной 2014 года. По данным на начало марта 2014 года, долг Украины за поставки в 2013 году составлял почти 2 млрд долларов, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В начале апреля "Газпром" отменил скидку, и стоимость газа для Украины выросла с 258 до 485 долларов за тысячу кубометров (одна из самых высоких в Европе на тот момент). Киев неоднократно заявлял, что не будет покупать газ по такой цене.

В июне 2014 года - впервые после "газовой войны" 2009 года - Россия остановила поставки газа в Украину. "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж о взыскании с Киева долга за топливо в размере 4,45 млрд долларов.

"Нафтогаз" подал встречный иск о пересмотре контрактной цены и взыскании с "Газпрома" 6 млрд долларов переплаты за газ с 2010 года.

Также "Газпром" выставил Украине штраф в размере 18 млрд долларов за недобор газа в 2012-2013 годах по условию "бери или плати". Согласно этому условию, которое фигурирует во многих экспортных контрактах "Газпрома", покупатель обязан оплачивать определенные объемы газа, даже если не потребляет их.

Стороны продолжили подавать иски друг против в друга в Стокгольмский арбитраж. По итогам 2014 года сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" выросла до 23,8 млрд долларов, а сумма требований украинской компании к российской - до 16 млрд долларов, сообщал "Нафтогаз" в своем отчете.

"Нафтогаз" начал договариваться с европейскими странами о реверсных поставках газа.

С ноября 2015 года "Нафтогаз" прекратил покупать российский газ напрямую. В последующие месяцы Украина обеспечивала свои потребности за счет реверса.

В мае 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес первое решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома". Как сообщал "Нафтогаз," согласно этому решению Украина освобождалась от штрафа в размере 47 млрд долларов за недобор газа по условию "бери или плати".

После этого спор продолжался еще два года. В ноябре 2019 года стало известно, что "Газпрому" не удалось обжаловать решение арбитража от мая 2017 года. Тогда же сообщалось, что с учетом взаимных требований "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря прокомментировал спор "Нафтогаза" и "Газпрома": "Решение суда есть - это правда. И мы должны из этого исходить".

29 декабря представитель "Газпрома" сообщил журналистам, что российский концерн перечислил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил получение денег.