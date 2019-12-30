Обвиняемый по делу о дедовщине в Забайкалье признал свою вину

Фигурант уголовного дела о неуставных отношениях в воинской части Забайкальского края, где в октябре солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, признал свою вину. Суд начнется в январе.

Обвиняемый по уголовному делу о дедовщине в воинской части в Забайкалье признал свою вину. Суд начнется в январе, сообщил адвокат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в конце октября в этой части расстрелял восемь сослуживцев. "Обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, это предусматривает признание вины", - написал в своем Facebook адвокат Руслан Нагиев в понедельник, 30 декабря. Рядовой Шамсутдинов и еще несколько солдат выступят в суде в качестве потерпевших.

Он также сообщил, что его подзащитного Шамсутдинова уже этапируют в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Из уголовного дела о расстреле в воинской части в Забайкалье восьми сослуживцев солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым в отдельное производство было выделено дело о нарушении уставных отношений между военнослужащими. "Перед самим расстрелом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. Офицеры ему не давали спать и грозили окунуть головой в унитаз", - рассказал адвокат ранее в декабре.

Шамсутдинов: Действовал в состоянии аффекта

Шамсутдинов сообщил Нагиеву, что после нескольких бессонных суток действовал бессознательно, в состоянии аффекта, и даже не помнит, как перелезал во время побега через колючую проволоку.

Инцидент произошел 25 октября во время смены караула в воинской части, расположенной в закрытом административно-территориальном образовании Горный Забайкальского края. Среди погибших были два офицера. Три дня спустя Читинский гарнизонный военный суд арестовал Шамсутдинова на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Солдату грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.