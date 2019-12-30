Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока - 2"

После принятия США санкций против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" швейцарская компания-трубоукладчик сразу свернула работы в Балтийском море.

Швейцарская компания Allseas, ранее работавшая на проекте "Северный поток - 2", не планирует возобновлять строительство газопровода. Судна-трубоукладчики покинули регион работы на Балтике и уже готовятся для работы на другом проекте. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Allseas в понедельник, 30 декабря.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2000 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Законопроект предусматривает ограничения против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это могло повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.

В ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об американских санкциях Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". 27 декабря Госдепартамент заявил, что подрядчики смогут избежать санкций, если свернут все работы до 20 января. Однако в Allseas не захотели возобновлять строительство даже до этой даты, хотя компании оставалось уложить около 160 километров трубопровода из 2460.