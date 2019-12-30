Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

Сотрудники ФСБ России задержали двух россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержание произведено после информации, предоставленной США.

"Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников", - сообщили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, как сообщает пресс-служба Кремля, поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.

Кроме того, "обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.