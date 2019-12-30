Названа новая версия крушения самолета в Казахстане

Министр иностранных дел Казахстана не исключает, что причиной крушения самолета Fokker-100 могли стать ошибки работы авиадиспетчеров.

Следственная группа МВД Казахстана рассматривает новую версию крушения пассажирского самолета Алма-Ате. Об этом сообщает в понедельник, 30 декабря, информационный портал Tengrinews.kz.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что причиной катастрофы могли стать ошибки в работе навигационных служб. Прежними версиями были ошибка экипажа и техническая неисправность самолета. Кроме того, поначалу рассматривался вариант неблагоприятных погодных условий, но его отвергли.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан, 27 декабря потерял высоту при взлете и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. По официальным данным, погибли 12 человек, в том числе командир судна Марат Муратбаев, пострадали более 60 человек. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.