"Нафтогаз Украины" и "Газпром" до сих пор не согласовали тексты договоров

Переговоры России и Украины по газу продолжаются в Вене четвертый день.

Российская энергетическая компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" до сих пор не согласовали тексты соглашений, которые им предстоит подписать. В воскресенье, 29 декабря, в Вене стартовал четвертый день переговоров.

Вечером 28 декабря председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в Facebook: "Борьба идет за каждую запятую. Достигнут определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на текущий момент нет".

О каких документах идет речь

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Теперь в Вене ожидается окончательное принятие двустороннего пакетного соглашения. Оно предусматривает подписание ряда документов. Так, речь идет о межоператорском соглашении между "Оператором газотранспортной системы Украины" и "Газпромом". Этот договор должен определить технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей.

Кроме того, как ожидается, будет заключено соглашение об организации транзита между "Нафтогазом" и его российским партнером. Документ должен содержать условия прокачки газа по украинской газотранспортной системе в предстоящие пять лет. Как ранее уточняло агентство "Интерфакс", договор, по всей видимости, будет предусматривать транзитную поставку в 2020 году 65 млрд кубических метров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубических метров.

"Мы понимаем, что на какой бы срок ни был заключен такой договор, в случае завершения строительства "Северного потока - 2" обеспечить выполнение этого соглашения будет чрезвычайно проблематично", - уверен Коболев. "О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", - добавил он.

Наконец, "Нафтогаз" и "Газпром" должны подписать мировое соглашение, в рамках которого они урегулируют взаимные претензии по контрактам 2009 года. "Идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное", - пояснил Коболев.

"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

Ранее по одному пункту стороны уже достигли договоренностей: по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро). Этот платеж включает часть присужденной компенсации в размере 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро), а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года. Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии. 28 декабря кабмин Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом".