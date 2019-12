Минимум пять человек получили ножевые ранения в субботу, 28 декабря, в 21.50 по местному времени (05.50 мск воскресенья) в ортодоксальной синагоге хасидского раввина Хаима Роттенберга в Монси (штат Нью-Йорк) во время празднования Хануки. Об этом сообщил в Twitter Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев (OJPAC).

At 9:50 this eve, a call came in about a mass stabbing at 47 Forshay Road in Monsey (Rockland County; 30 miles North of NYC). It's the house of a Hasidic Rabbi. 5 patients with stab wounds, all Hasidic, were transported to local hospitals.