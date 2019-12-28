В МВД Казахстана назвали три версии причин крушения пассажирского самолета в Алма-Ате

Специалисты продолжают осмотр места крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, в результате которого погибли 12 человек. Среди версий причин катастрофы рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, опрашивают ответственных лиц и пассажиров рейса, изучают документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая.

Бортовые самописцы будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет в Москве, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев. Спасатели продолжают разбирать обломки самолета на месте крушения и перекачивать оставшееся в баке авиационное топливо. В готовность приведена пожарная техника.

После крушения авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100. Сертификат авиакомпании может быть возобновлен не ранее 10 января, сообщил руководитель АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс. Он отметил, что дальнейшие действия зависят от отчета международных инспекторов, привлеченных к расследованию. Эта работа может занять от 14 до 21 дня.

28 декабря в Казахастане объявлен общенациональный траур, развлекательные мероприятия и программы отменены. На территории республики и в ее загранучреждениях приспущены государственные флаги, в том числе и самый большой флаг Казахстана на территории этно-мемориального комплекса "Атамекен" в Нур-Султане.

Самолет потерпел крушение 27 декабря. При взлете лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение, врезался в пустое двухэтажное здание и упал на территории жилого сектора. По словам вице-премьера Казахстана Романа Скляра, самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы.

Погибли 12 человек, 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По данным МВД, в больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей. Скляр отметил, что большая часть пассажиров, которые погибли или получили травмы, находились в передней части самолета.

В числе погибших - командир лайнера Марат Муратбаев, журналист казахстанского информационного портала informburo.kz Дана Круглова, почетный ветеран МВД, председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Второй пилот самолета перенес сложную операцию на позвоночнике, его состояние оценивается как тяжелое, сообщила и. о. главного врача ГКБ N4 Айман Байзолданова. В отделении больницы находится и одна из пострадавших бортпроводниц, ее состояние стабильное и оценивается как средней степени тяжести, пишет портал "Казинформ".

В МВД Казахстана опровергли информацию некоторых СМИ о том, что второй пилот взят под стражу. "Нахождение сотрудников полиции в медицинском учреждении обусловлено обеспечением мер безопасности", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Один из выживших пассажиров, предприниматель Аслан Назаралиев рассказал, что самолет перед катастрофой начал сильно вибрировать, а потом врезался в землю, передает Русская служба BBC со ссылкой на Reuters. Назаралиев сидел рядом с аварийным выходом в 15 ряду. Когда самолет развалился пополам, все передние ряды перед ним оказались оторваны. Мужчина вместе с остальными пассажирами выбрался из самолета через аварийный выход, а потом стал помогать другим. По его словам, некоторые пострадавшие были зажаты бетонными обломками здания.

Другой выживший в аварии пассажир Евгений Кульгавый рассказал, что почувствовал сильный удар, когда самолет оторвался. "Было такое ощущение, что он зацепился или за взлетную полосу, или за забор какой-то. Нас подкинуло вверх, потом был удар об землю, самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю", - рассказал он агентству Tengrinews.kz.

По словам Кульгавого, сначала выжившие бежали в страхе, что самолет может взорваться, но потом возвращались, чтобы помочь пострадавшим. Одна из пассажирок спустя 15-20 минут после крушения дозвонилась в аэропорт, но "там даже были не в курсе, что самолет разбился". По словам пассажира, "где-то минут 20-30 никаких движений ни со стороны аэропорта, ни со стороны МЧС ничего не было". Корреспондент Reuters, который находился недалеко от места происшествия, сообщил, что во время аварии стоял густой туман.