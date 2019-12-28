Переговоры Украины и России по газу могут затянуться до 29 декабря

Обсуждение условий транзита газа между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" продолжается в Вене третий день подряд. Все вопросы должны быть решены до Нового года.

Российская энергетическая компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" третий день продолжают в Вене переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

Он не исключил, что обсуждение условий затянется до 29 декабря. "Продолжаем активно работать с "Газпромом". Возможно, будем и сегодня, и завтра", - цитирует Макогона агентство "Интерфакс".

"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

В то же время по одному пункту стороны уже достигли договоренностей: по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро). Этот платеж включает часть присужденной компенсации в размере 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро), а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года.

Пакетное соглашение

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Теперь в Вене ожидается окончательное принятие двустороннего пакетного соглашения. Оно, в частности, предусматривает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Соглашение должно быть заключено на пять лет, оно предусматривает транзитную поставку в 2020 году 65 млрд кубических метров газа, в 2021-2024 годах - по 40 млрд кубических метров, а также возможность продления договоренностей на десять лет.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины должен отказаться от штрафа в отношении "Газпрома" на сумму более чем 7,4 млрд долларов (6,6 млрд евро).