Записи черного ящика с самолета в Казахстане расшифруют в Москве

Среди основных версий крушения Fokker 100 в Казахстане - техническая неисправность, погодные условия и ошибка пилотирования.

Записи бортового самописца с самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, разбившегося вскоре после взлета неподалеку от международного аэропорта Алма-Аты, 29 декабря передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москве. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев. По его словам, работа начнется уже с 30 декабря.

Основные версии крушения

Как сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, следователи выдвинули несколько версий крушения лайнера. Речь может идти о технической неисправности судна, неблагоприятных погодных условиях или об ошибке пилотирования.

"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая (речь идет об исследовании различных следов на месте происшествия. - Ред.)", - отметил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января. Только после этого казахстанская авиакомпания Bek Air, чья деятельность в стране была приостановлена после крушения, сможет возобновить свою работу.

По словам Питера Гриффитса, генерального директора "Авиационной администрации Казахстана" - структуры, отвечающей за технический контроль в сфере авиации, - все выводы будут делаться на основе экспертизы международных инспекторов.

Состояние пациентов стабилизировано

Между тем медикам удалось стабилизировать состояние крайне тяжелых пациентов, пострадавших в результате авиакатастрофы. Руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев уточнил, что семь раненых находятся в тяжелом состоянии, еще 42, включая девять детей, - в стабильном.

Второму пилоту лайнера, находящемуся в одной из клиник Алма-Аты, проведена операция на позвоночнике. Медицинское вмешательство прошло успешно, сообщил врач-нейрохирург Серик Акшулаков.

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение 27 декабря. Лайнер потерял высоту при взлете и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. По данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали свыше 60 человек. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.