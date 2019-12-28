Украина впервые взыскала штраф за полеты над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило информационное агентство Минобороны Украины "Армiя Inform" со ссылкой на Государственную авиационную службу.

По данным агентства, речь идет о штрафе в размере примерно $5,9 тыс., который добровольно выплатила авиакомпания Euro-Asia-Air из Казахстана. В сообщении поясняется, что в августе 2019 года самолет компании пролетел над Крымом. С момента вступления в силу запрета на полеты над полуостровом его нарушили более 200 тысяч раз. Однако Euro-Asia-Air стала первой компанией, которая выплатила штраф за нарушение.

В Госавиаслужбе заявили, что общая сумма штрафов, наложенных на российские авиакомпании, составляет 13 млрд грн ($560 млн). В ведомстве рассчитывают, что случай с Euro-Asia-Air станет прецедентом и авиаперевозчики из России начнут погашать свои долги.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, который в Киеве считают оккупированной территорией. Таким образом, полеты авиакомпаний над территорией полуострова с точки зрения Киева считаются незаконными.

Осенью 2015 года Украина и Россия официально прекратили авиасообщение. С 25 октября Киев запретил российским авиакомпаниям совершать полеты на Украину и за сутки до этого назвал условия отмены санкций против российских авиакомпаний: они должны отказаться от полетов в Крым и заплатить штраф.

Первой российской авиакомпанией, которая получила штраф в размере в €354 тыс. за полеты в Крым, стала Nordwind Airlines. Всего ограничения нарушили более 40 компаний из России.