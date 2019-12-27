Житель Омска заявил, что ему подбросили наркотики. После этого его нашли без головы

Житель Омска Дмитрий Федоров найден мертвым на железнодорожных путях. Ранее он опубликовал в соцсети видеоролик, в котором утверждал, что сотрудники Росгвардии якобы подбросили ему наркотики.

Омские СМИ сообщают, что труп Федорова был обезглавлен. Смерть омича подтвердила и его девушка Людмила Троицкая, а также депутат омского городского совета Дмитрий Петренко.

18 декабря Дмитрий Федоров опубликовал видеообращение в соцсети "ВКонтакте", в котором сообщал, что за несколько дней до этого его остановили сотрудники Росгвардии по подозрению в распространении наркотиков.

"Меня попросили предъявить содержимое карманов куртки. Я начал выкладывать свои личные вещи из куртки. В процессе меня грубо оборвали, и один из сотрудников Росгвардии своей рукой полез в карман куртки, доставая мои личные вещи. В процессе из этого кармана вывалился сверток, который мне не принадлежит. Далее этот же сотрудник Росгвадии своей рукой полез в другой карман куртки, пустой, куда подложил еще четыре свертка, которые мне не принадлежат", - рассказывал он.

Затем, по словам Федорова, его отвезли в полицию, где продержали сутки без права на звонок и на адвоката.

Позднее Федоров сообщил радиостанции "Говорит Москва", что против него возбудили уголовное дело, и он начал работать с московским адвокатом, собирая доказательства своей невиновности.

"Слишком неправдоподобные увечья"

За несколько дней обращение Федорова собрало более 50 тысяч просмотров и привлекло внимание журналистов и правоохранительных органов. В среду представитель омского главка МВД сообщил РИА Новости, что начальник УМВД по Омской области поручил проверить информацию о подбрасывании наркотиков.

В Росгвардии также сообщили, что по факту обращения Федорова проводится проверка. Согласно изначальной версии ведомства, при задержании у молодого человека был обнаружен пакет с наркотическими веществами, и он в присутствии понятых признался в распространении наркотиков.

Депутат Дмитрий Петренко написал в своем телеграм-канале, что он сомневается в версии следствия о том, что Федоров мог покончить с собой.

"Четкий разрез по шее и повреждение ноги - лично меня удивило, что поезд так ровно попал по шее, слишком неправдободные увечья для таких обстоятельств", - предположил Петренко.

Чиновник также обратил внимание на то, что не месте, где нашли тело Федорова, практически не было крови, что тоже ставит под сомнение основную версию.

По мнению депутата, Федоров "мог стать омским Голуновым" (журналиста Ивана Голунова задержали в Москве летом по аналогичному обвинению, но затем дело было закрыто - прим. Би-би-си). Так же называют умершего омича и некоторые местные СМИ.

По информации регионального портала Om1.ru, Федоров был активным молодым человеком, занимался музыкой и через две недели должен был жениться на девушке, с которой прожил вместе семь лет.

Портал "СуперОмск" пообщался с другом Федорова, музыкантом Владиславом Блиновым, который утверждает, что Дмитрий не употреблял наркотиков и негативно относился к ним.

Адвокат Федорова Игорь Суслин накануне отмечал, что его подзащитный был готов пройти полиграф и психофизиологическое исследование, а 18 декабря он обратился с заявлением в УФСБ.