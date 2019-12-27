В Алма-Ате авиалайнер рухнул на жилой сектор, погибли не менее 12 человек

При крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, упавшего после взлета на двухэтажное здание в жилом секторе, погибли от 12 до 15 человек, еще 35 человек получили ранения. Об авиакатастрофе сообщается в Facebook аэропорта Алма-Аты. Лайнер Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан, на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительным данным, россиян среди них не было.

Как сообщил "Интерфаксу" глава городского управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, в больницы доставлены 66 пострадавших, 50 госпитализированы, состояние 12 из них - тяжелое. Впоследствии стало известно, что в больнице скончался один пострадавший, изначальное число жертв увеличилось до 15.

Затем министерство здравоохранения Казахстана опубликовало список погибших в результате произошедшей в пятницу авиакатастрофы близ Алма-Аты. По предварительным данным ведомства, жертвами трагедии стали 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Как сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, госпитализировано 49 человек.

Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы, рассказал источник в медицинских кругах. Сообщалось также, что госпитализированы восемь детей с политравмами, они были в сознании.

По словам пассажира разбившегося самолета Аслана Назаралиева, спасатели долго добирались до места крушения, поэтому людям пришлось покидать воздушное судно самостоятельно. Рассказ очевидца приводит Zakon.kz.

В поисково-спасательной операции задействовано более 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория места происшествия оцеплена.

На месте крушения найдены бортовые самописцы, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Что послужило причиной крушения, пока неизвестно. При взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, в котором, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, никого не было.

Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК Казахстана.

По словам Скляра, самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. "Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - отметил он. "Взлетная полоса, мы сейчас убедились, была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Также временно прекращена деятельность Bek Air. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 декабря объявлено днем общенационального траура.

Самолет, потерпевший крушение, имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании "Бек эйр" зарегистрировано девять бортов", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует ТАСС.