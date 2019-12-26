Резко выросло число россиян, ищущих убежища в Израиле, но за последние пять лет его не получил никто

Граждане России и Украины за последние пять лет ни разу не получили в Израиле политическое убежище, сообщает NEWSru Israel со ссылкой на пресс-службу израильского управления по вопросам регистрации населения и иммиграции. При этом число россиян, которые просят убежище в стране, резко выросло. Если в 2009-2012 годах не было подано ни одного прошения, то за 2019 год просьбы об убежище подали 4 тысячи российских граждан.

В 2018-м таких просьб было 2772, в 2017-м - 635, в 2016-м - 395, в 2015-м - 14, в 2013-м - одна. В связи с ростом числа прошений власти Израиля ввели ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о политическом убежище. Согласно обычному порядку, проситель получает временное разрешение на работу в Израиле и может находиться в стране, пока его прошение рассматривается, а это может занять несколько лет. Граждане РФ, Украины и Грузии пользовались этой возможностью, что породило проблему нелегальной "рабочей иммиграции".

Ускоренная процедура заключается в том, что рассмотрение прошения назначается в ближайшие дни и заявитель не получает разрешения на работу. Ускорить процесс позволяет тот факт, что родина просителя считается "безопасной" для жизни и в ней не наблюдается нарушения прав человека. По словам главы управления по вопросам регистрации населения и иммиграции профессора Шломо Мор-Йосефа, каждый случай будет рассматриваться в отдельности.

Такое же решение действует в отношении граждан Украины, но отменяет ранее принятых внутренних директив ведомства о рисках для жителей отдельных районов этой страны. Согласно этой директиве, туристы из Донецкой и Луганской областей, добивающиеся получения статуса репатрианта в Израиле, должны проходить все проверки по облегченной процедуре. В данном случае речь идет не о беженцах, а о людях, которые в связи с началом военных действий на востоке Украины в 2014 году не смогли оформить все документы по месту жительства.

Введение ускоренной процедуры для просителей убежища из Украины и Грузии привело к тому, что в 2018 году число таких обращений резко сократилось. С проблемой нелегальной "рабочей иммиграции" также связаны жесткие проверки граждан из стран бывшего СССР на израильских границах. В этом году отказ во въезде в Израиль получили более 5700 россиян, в 2018-м - 4335. По словам Мор Йосефа, которые приводит MIGnews.com, в 90% случаев отказы оправданны.

Ответом РФ стало ужесточение проверок израильских туристов и бизнесменов в московских аэропортах. В декабре сообщалось о нескольких подобных случаях в Шереметьево и Домодедово. Из-за длительных проверок израильтяне проводили в аэропортах по несколько часов, иногда и всю ночь, после чего им либо разрешали пересечь границу, либо отправляли их обратно в Израиль.

На прошлой неделе израильские и российские дипломаты обсудили эту ситуацию и договорились не препятствовать добропорядочным туристам и предпринимателям, но после этого граждане еврейского государства снова подверглись длительным проверкам в Домодедово.