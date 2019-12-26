Тайфун "Урсула" на Филиппинах: 16 погибших, пострадали популярные курорты

Филиппины пострадали от тайфуна "Урсула", которому по международной классификации присвоено имя "Фанфон". Он обрушился на остров Самар 24 декабря, усиливаясь, прошел через центральную часть страны и вышел в Южно-Китайское море.

Тайфун нанес серьезный ущерб на обширной территории. На Висайских островах и островной группе Лусон разрушено или повреждено большое количество домов, произошли наводнения. Пока подтверждена гибель 16 человек, передает телеканал ABS-CBN. Но число жертв, вероятно, увеличится. Известно о нескольких пропавших без вести. Проводятся поисковые работы.

Стихия, обрушившаяся в канун Рождества, испортила праздник десяткам тысяч жителей и туристам. По данным Национального совета по управлению и уменьшению опасности бедствий Филиппин (NDRRMC), в морских портах застряли 24,5 тысячи человек, сейчас их число снизилось до 16 тысяч. Из-за погодных условий отменили 115 авиарейсов.

Свои дома в опасных районах были вынуждены покинуть более 58 тысяч человек. Сейчас в эвакуационных пунктах остаются более полутора тысяч жителей.

От тайфуна пострадали и филиппинские курорты, такие как острова Боракай и Корон, известные на весь мир своими белоснежными пляжами. На Боракае, репутация которого, правда, была подпорчена в 2018 году из-за сброса фекалий в море, были повреждены дома и здание аэропорта, отменены паромы. Кроме того, возникли проблемы с электричеством, связью и интернетом. Из-за этого туристы оказались отрезаны от внешнего мира и не могли связаться со своими родными и близкими. В четверг ситуация начала улучшаться. Как отмечает ABS-CBN, обошлось без серьезного ущерба.

В настоящее время тайфун удаляется от Филиппин в Южно-Китайском море со скоростью 15 км/ч. Скорость ветра составляет 120 км/ч, порывы - 150 км/ч, информирует Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).

Штормовые предупреждения на Филиппинах отменены. По прогнозам, к 28 декабря "Фанфон" ослабеет до тропической депрессии, которая к 29-30 декабря может принести ненастную погоду в центральные провинции Вьетнама.