Силовики увезли после обыска журналистку "Новой газеты"

Сотрудники СКР провели обыск в московской квартире журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной. Следственные действия связаны с делом о создании банды в ФСБ.

Сотрудники Следственного комитета (СК) Краснодарского края утром в четверг, 26 декабря, провели обыск в московской квартире спецкора "Новой газеты" Юлии Полухиной. Согласно сообщениям российских СМИ, следственные мероприятия проводились в рамках расследования дела о создании под руководством ряда сотрудников ФСБ преступного сообщества, в которое входили участники боевых действий в Донбассе. Полухина первой написала об арестах участников ЧВК "ЕНОТ корп", которые позднее стали фигурантами данного дела.

Пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова в интервью "МБХ медиа" сообщила, что обыск был произведен около 8 часов утра. "У Юлии дома двое маленьких детей, и непонятно, зачем надо было приходить так рано, если от нее была нужна только какая-то информация. Мы выражаем крайнюю обеспокоенность. Сейчас мы пытаемся связаться с ней, выяснить, где она и о каких именно материалах идет речь", - сказала Прусенкова.

"Похоже на похищение"

По словам пресс-секретаря "Новой газеты", на место обыска направился адвокат Петр Заикин, однако там он не обнаружил никого. "Пока все это похоже на похищение", - резюмировала Прусенкова. Заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов сообщил изданию "Медуза", что Юлию Полухину увезли в неизвестном направлении. "Мы требуем обеспечить соблюдение закона и доступ адвоката к нашему сотруднику", - сказал Соколов.

"Медуза", ссылаясь на информированный источник, сообщает, что обыски проводятся в домах еще нескольких фигурантов дела, в том числе у академика РАН Михаила Пальцева.