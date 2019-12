О том, что в предвыборной кампании демократа используется труд заключенных, первым сообщил новостной сайт The Intercept, а сам Блумберг узнал об этом от репортеров.

Предвыборный штаб Майкла Блумберга немедленно расторг контракт с компанией, которая наняла для выполнения крупного заказа на "холодные" агитационные звонки (случайные звонки по списку номеров) еще одного подрядчика.

Майкл Блумберг неожиданно заявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии в ноябре этого года и сразу же поставил рекорд по финансовым затратам на политическую рекламу.

Reiterating what we @MIKE2020 said & did when we learned a vendor of a vendor of a vendor used prison labor:

We didn’t know about it and we never would have allowed it. We don’t believe in this practice and we immediately stopped working with ProCom and the people who hired them