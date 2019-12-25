Рождественская речь королевы: Елизавета II призвала к вере и надежде

В рождественском обращении королева Британии Елизавета II вспомнила непростой год для страны и короны, а также призвала страну к преодолению разногласий.

В уходящем году британцы ожесточенно спорили о брексите и выбирали новое правительство, а королевскую семью сотрясали скандалы.

Путь не всегда бывает простым, но маленькие шаги могут исцелить раны, сказала королева.

Пример Христа и высадка в Нормандии

В рождественской речи королева вспомнила о жизни Иисуса Христа и важности примирения.

"Маленькие шаги, сделанные с верой и надеждой, могут помочь преодолеть давние разногласия и глубокие противоречия и привести к гармонии и пониманию", - сказала Елизавета II.

"Разумеется, путь не всегда бывает гладким, и порой этот год казался довольно неровным, но небольшие шаги могут все изменить".

Королева не уточнила, о чем идет речь. Британский монарх - глава государства, и публично королева не комментирует политику.

В Британии 2019 год стал периодом ожесточенных дискуссий о брексите, отставки премьер-министра Терезы Мэй и досрочных выборов.

Непростым был год и для королевской семьи - супруг Елизаветы II болел, ее средний сын оказался в центре общественной критики, а внук судился с таблоидами.

Елизавета отдельно отметила 75-ю годовщину высадки в Нормандии, которая прошла в июне в Портсмуте.

Мероприятие посетили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон.

"Оставляя в стороне былые разногласия и вместе идя вперед, мы отдаем дань свободе и демократии, однажды добытой для нас дорогой ценой", - сказала Елизавета II.

Обращение было записано Би-би-си в зеленой гостиной Виндзорского замка.

На королеве было синее платье и сапфировая брошь принца Альберта, подаренная королеве Виктории ее будущим супругом накануне свадьбы в 1840 году.

На столе у королевы - фотографии ее семьи: отца, короля Георга VI, мужа, принца Филиппа, а также принца Чарльза с женой и герцога и герцогини Кембриджских с их тремя детьми.

Сложный год для королевской семьи

В январе принц Филипп, герцог Эдинбургский, попал в автомобильную аварию. Он вел свой Land Rover не будучи пристегнутым ремнем безопасности.

Принц извинился и добровольно отказался от водительских прав.

А в октябре герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган, обвинили таблоиды в развернутой против них пропаганде и подали иск против британской газеты Mail on Sunday.

Гарри даже вспоминал свою мать принцессу Диану, погибшую, когда ее преследовали папарации.

Осенью международный скандал разразился вокруг связей среднего сына королевы, принца Эндрю, с американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Американка Вирджиния Джуффре заявляет, что Эпштейн привозил ее в Лондон для секса с принцем Эндрю в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Эндрю категорически отрицает, что у него была интимная связь с Джуффре.

Принц рассказал свою версию событий в интервью Би-би-си, однако это сыграло против него и вызвало волну общественной критики.

В результате он сложил с себя все общественные обязанности, а его благотворительная инициатива лишилась главных спонсоров.