Лукашенко ждет показаний от экс-бойца СОБРа Гаравского

В случае неявки Юрия Гаравского Минск объявит его в розыск, предупредил президент Беларуси. Экс-боец белорусского СОБРа рассказал DW о похищениях и убийствах оппозиционных белорусских политиков в 1999 году.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету (СК) провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью DW Юрием Гаравским. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД РБ. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко. Белорусский президент дал интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову и прокомментировал соответствующую публикацию. Полная запись их беседы опубликована во вторник, 24 декабря, на сайте радиостанции.

"Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила", - заявил Александр Лукашенко, назвав интервью Гаравского "куском вброса". По словам Лукашенко, он потребовал "немедленно запросить в Следственном комитете информацию", поскольку "уголовное дело же существует".

"Кто его тут убьет?"

"Пусть он (Гаравский. - Ред.) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет?" - отметил Лукашенко. Он уточнил, что уже потребовал от председателя СК Ивана Носкевича составить соответствующий запрос.

"Немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск", - предупредил президент Беларуси. Экс-боец СОБРа сейчас находится в одной из европейских стран, власти которой рассматривают его прошение об убежище.

Никто, кроме президента, не может дать команду

По словам Гаравского, он по приказу вместе с сослуживцами похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

Говоря о громких исчезновениях политиков в 1999 году, Александр Лукашенко заявил, что "никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду", и подчеркнул, что "никогда в жизни не давал и давать" ее не будет.

Глава государства напомнил и об операторе белорусского корпункта ОРТ Дмитрии Завадском, пропавшем 7 июля 2000 года. По мнению Лукашенко, тот "погиб из-за Чечни" и Павла Шеремета. "Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь", - добавил он. Бывший коллега Завадского, тележурналист Шеремет ранее высказывал мнение, что к убийству Завадского причастны члены группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков.

Впереди - выборы президента

Комментируя исчезновение Юрия Захаренко, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что экс-министра внутренних дел Беларуси якобы видели в Германии "лет семь или восемь назад". По словам Лукашенко, он даже обращался в ФРГ с соответствующим запросом, но "до сих пор" не получил ответ.

Отвечая на вопрос, зачем экс-бойцу СОБРа надо было выступать с подобными разоблачениями, белорусский президент назвал их провокацией и пояснил: "А я вам отвечу: завтра президентские выборы". Шестые очередные выборы президента Беларуси ожидаются не позже 30 августа 2020 года. В середине ноября Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, уже заявил о намерении баллотироваться.

В свою очередь подполковник Дмитрий Павличенко отрицает причастность СОБРа к до сих пор не раскрытым исчезновениям. В ответ на признания Гаравского он заявил, что в 1999 году тот не служил, а отбывал наказание за вымогательство, и обвинил его в пьянстве. Чуть позже Павличенко сказал, что все перепутал и вообще не помнит такого бойца.