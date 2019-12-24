Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что перезагрузка отношений с Россией невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что перезагрузить отношения с Россией невозможно.

При этом глава правительства отметил, что очень тепло относится к российскому народу и ценит его вклад в мировую историю. "Я на самом деле изменил свою точку зрения на вопрос, возможно ли изменить отношения с Россией. Я, как и многие министры иностранных дел и премьер-министры до меня, на самом деле полагал, что мы можем начать заново [отношения] с Россией. Что это великая страна, с которой мы вместе сражались против фашизма", — сказал Джонсон. Его слова приводит журнал Spectator.

Но потом политик, по его словам, был "очень разочарован" и признал, что "был не прав".

В конце июня Джонсон заявил, что Россия виновата в том, что улучшить отношения Москвы и Лондона не получается, передает ТАСС. В качестве примера он привел химатаку в Солсбери, где для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля использовалось боевое нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Добавим, Борис Джонсон в 2016-2018 годах был главой британского министерства иностранных дел. Он покинул этот пост через несколько месяцев после отравления в Солсбери.

С конца июля 2019 года Борис Джонсон является премьер-министром.

Химатака в Солсбери



4 марта 2018 года 66-летний экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в британском Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества.

Лондон заявил, что при покушении использовался яд семейства "Новичок", который разрабатывался в России. 14 марта Великобритания и США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в нарушении Конвенции о запрещении химоружия.

Российская сторона категорически отвергла все обвинения, указав, что программ разработки "Новичка" не было ни в СССР, ни в России. А если подобный яд и был произведен, то его все равно уничтожили. В 2017 году Россия отчиталась об уничтожении всего своего арсенала химоружия под контролем ОЗХО. "Команду на уничтожение последнего химического боеприпаса дал по телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии президент РФ Владимир Путин", — сообщал ТАСС.

Непосредственными отравителями Скрипалей Великобритания считает Александра Петрова и Руслана Боширова. По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок", а потом выкинули флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci, в котором оно находилось, перепутав мусорный ящик с ящиком для пожертвований.

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс 21 июня нашли флакон с "Новичком" и стали случайными жертвами отравляющего вещества. Роули выжил, но Стерджесс скончалась в больнице, так как побрызгала "духи" себе на запястья.

В интервью Russia Today Боширов и Петров заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор.

Между тем журналисты выяснили, что под именами Боширова и Петрова действуют сотрудники Главного управления Генштаба ВС РФ (бывш. ГРУ), Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В феврале 2019 года было обнародовано имя третьего соучастника химатаки в Солсбери. Им оказался офицер ГРУ Денис Сергеев.

Довольно странную позицию в связи с химатакой в Солсбери занял президент РФ Владимир Путин. Незадолго до интервью Боширова и Петрова он сказал, что "солсберийские туристы" — обычные граждане России, в биографии которых "нет ничего особенного и криминального".

А по мере того, как выяснялись различные детали, укрепляющие версию о связях Боширова и Петрова с ГРУ, российский лидер стал фокусировать внимание общественности на личности пострадавшего Скрипаля.

"Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины, — заявил Путин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипалей на пленарном заседании прошлогоднего форума "Российская энергетическая неделя". — Он просто подонок, вот и все".

А минувшим летом в интервью The Financial Times Путин заявил, что вся история вокруг шпионов и контрразведчиков не стоит ухудшения отношений двух стран. По его словам, она не стоит пяти копеек, или даже пяти фунтов. При этом он подчеркнул, что отравленный Сергей Скрипаль совершил ужасное преступление. "Измена — это самое тяжкое преступление, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что инцидент в Солсбери — это способ сделать это. Нисколько. Но предатели должны быть наказаны. Скрипаль уже был наказан. Он был арестован, осужден, а затем отбыл срок в тюрьме. Он получил свое наказание. Зачем кому-то было интересоваться им?" — пояснил президент РФ.