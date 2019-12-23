Американские санкции остановили строительство "Северного потока-2"

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована, уточнили в компании. Представитель Allseas не уточнил, на какое время может затянуться реализация проекта. Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая Pioneering Spirit - крупнейшее в мире для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов.

21 декабря многолетний подрядчик "Газпрома" объявил, что приостанавливает работы на "Северном потоке-2" из-за угрозы американских санкций. Через несколько часов после этого заявления президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает в себя введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.

Норма американского законопроекта была сформулирована двусмысленно - она вступала в силу немедленно, но давала 30 дней на сворачивание запрещенной активности. Теперь "Газпрому" придется достраивать оставшиеся примерно 130 км трубы самостоятельно. У компании есть собственный трубоукладчик "Академик Черский", в строительстве ранее также принимала участие баржа "Фортуна" компании "Межрегионтрубопроводстрой".

Однако "Академик Черский" дислоцируется в Находке и даже если выйдет из порта в ближайшее время, сможет прибыть на Балтику примерно через месяц. А "Фортуна", находящаяся гораздо ближе к месту проведения работ, более чувствительна к волнению моря и непогоде, чем морские суда Allseas, пишет "Коммерсант".

Если бы не санкции, Allseas могла бы завершить укладку газопровода уже в январе. Если же строительство продолжит только "Фортуна", для завершения обеих ниток газопровода потребуется около трех месяцев. Но, учитывая сложные погодные условия на Балтике зимой, баржа, вероятно, не сможет работать непрерывно в этот сезон, как Pioneering Spirit. Таким образом, более вероятным выглядит пессимистичный срок ввода газопровода в середине 2020 года. Еще полтора-два месяца потребуется на испытание и заполнение трубы газом.

Германия, являющаяся ключевым бенефициаром "Северного потока-2", назвала американские санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против ограничительных мер также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции, а также пообещал достроить газопроводы.

Что касается "Турецкого потока", то его морская часть уже проложена, и санкции ему де-факто не грозят. Однако подписание военного бюджета США может еще больше осложнить американо-турецкие отношения, кризис в которых начался после покупки Турцией российских ЗРК С-400. В ответ на это Трамп официально исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35, и в тексте военного бюджета дополнительно подтверждается обязательство США не пускать Анкару в эту программу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия США не останутся без ответа, и назвал санкции в связи с "Турецким потоком" "насилием над нашим народом".