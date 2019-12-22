В Татарстане сотрудники Росгвардии потренировались разгонять митинги на девятиклассниках

В Татарстане Росгвардия потренировалась разгонять митинги на школьниках. Ученики девятых классов должны были изображать во время тренировки нападающую толпу, пишет издание Znak.com со ссылкой на главу регионального отделения профсоюза "Альянс учителей" Раушана Валиуллина.

По его сведениям, школьников попросили нападать на сотрудников Росгвардии в полной экипировке, а те скручивали подростков. Задача - научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков.

Сборы по линии МВД были согласованы с управлением образования района. Школьников не предупредили о таких занятиях.

"Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей)", - написал Валиуллин.

Как сообщила пользователь Instagram Екатерина Пантелеева, мероприятие прошло 20 декабря. Его съемку вели учащиеся школы села Новотроицкое Тукаевского района.

Информация об учениях с участием школьников в Татарстане, где якобы отрабатывались действия во время массовых мероприятий, не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии по Республике Татарстан. "Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют", - сказали в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что "распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии".