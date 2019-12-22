В Минске прошла четвертая с начала декабря акция против интеграции с Россией

В Минске 21 декабря прошла четвертая с начала месяца акция протеста против интеграции с Россией. Митинг продлился чуть более двух часов, в нем приняли участие около 200 человек, сообщает белорусская служба "Радио Свобода". Протестующие собрались на Октябрьской площади возле Дворца республики.

Субботнее мероприятие, как и предыдущие, не было согласовано с властями, но обошлось без задержаний и инцидентов, сообщает РИА "Новости". Правоохранители лишь предупреждали об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

На ступеньках Дворца республики работал "свободный микрофон", каждый из участников акции мог высказаться. Организаторы акции призвали защищать независимость и суверенитет Белоруссии. Люди держали национальные бело-красно-белые флаги, кричали лозунги "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь!") и "Никаких союзов с имперской Россией". На митинг пришли и сторонники интеграции, но их были единицы.

На митинге выступили лидеры оппозиции, среди них сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец, экс-кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев, депутат 12-го созыва парламента Юрий Беленький, сообщает ТАСС.

Протестующие единогласно приняли резолюцию, в которой обвинили группу чиновников во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко "в предательстве и незаконной торговле интересами белорусского народа", передает DW.

Участники митинга призвали создавать по всей стране "группы защиты родины", задачей которых должно стать информирование людей "об опасности российской оккупации", завоевание авторитета в обществе и накопление "сил для борьбы". Закончилась акция протеста исполнением религиозного гимна "Магутны Божа".

Предыдущие акции протеста в Минске проходили 7 и 8 декабря и были приурочены к переговорам российского и белорусского лидеров по вопросам интеграции в Сочи. После этого около 40 человек были вызваны в милицию для профилактических бесед и составления протоколов за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Самая массовая акция протеста прошла 20 декабря, в день встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге. По разным оценкам, в пятничном протесте приняли участие от 700 до 1,6 тысячи человек. Колонна прошла по проспекту Независимости к Дому правительства и вернулась к Октябрьской площади, где выстроилась в живую цепь.

На двусторонней встрече с Путиным 20 декабря Лукашенко заявил о "колоссальном прогрессе" в экономическом сотрудничестве с Россией. Он также отметил единство таможенной зоны и вооруженных сил России и Белоруссии, эффективную работу в обеспечении воздушных перевозок между странами.

Путин со своей стороны констатировал, что Москва и Минск за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие его пункты, но в то же время отметил и "значительные" результаты работы в рамках этого документа.

"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства, и не только с Прибалтикой или, там, с Украиной", - заявил президент Белоруссии, заметив, что "это тоже достижение". "Но вы правильно сказали, нам есть над чем работать", - заключил Лукашенко.

Белорусский лидер не исключил новой встречи с Путиным до конца этого года или в начале следующего года для разрешения "пары проблем", цитирует его РБК. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уточнил, что на переговорах в Санкт-Петербурге Путину и Лукашенко не удалось достигнуть договоренностей в налоговой, нефтяной и газовой сферах.