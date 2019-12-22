Не менее восьми человек стали жертвами двух ураганов на юге Европы

В среду в Португалии, Испании и Франции бушевал шторм "Эльза", а уже в субботу его сменил разрушительный ураган "Фабиен". Порывы ветра достигают 170 км/ч.

Жертвами двух ураганов, обрушившихся на Португалию, Испанию и Францию, к воскресенью, 22 декабря стали не менее восьми человек. В среду в этих странах бушевал шторм "Эльза", а уже в субботу его сменил разрушительный ураган "Фабиен".

Порывы ураганного ветра достигают 170 км/ч. В испанском регионе Галисия тысячи домохозяйств остались без электричества. Во многих аэропортах отменены перелеты, в Португалии в связи с затоплением железнодорожных путей приостановлено движение поездов между Лиссабоном и Порто. Закрыты железнодорожные вокзалы во французских городах Бордо, Тулуза и Андай.

От ураганов пострадали и Великобритания с Италией

Шторм затронул и юг Великобритании, где в результате мощных дождей реки вышли из берегов. В городе Чертси под Лондоном торнадо повредил многочисленные дома и автомобили.

От наводнения пострадала и Италия. В субботу в Венеции вода поднялась на 120 см над уровнем моря, затопив около 30 процентов города. При этом Венеция еще не успела восстановиться от последствий катастрофического наводнения, произошедшего месяц назад, когда под водой оказались практически все улицы города.