Швейцарская компания приостановила строительство "Северного потока - 2"

Из-за санкций США фирма Allseas приостановила деятельность по укладке трубопровода "Северный поток - 2".

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу

закона об американских санкциях.

Как следует из сообщения, компания приостановила свою деятельность по укладке трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В Allseas также ждут указаний, содержащих "необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения от соответствующего органа США".

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил утвержденный Конгрессом и Сенатом пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.