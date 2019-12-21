“Нет - союзу с Россией”: белорусы снова протестуют против интеграции с РФ

В Минске третий раз за месяц прошли несанкционированные акции протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России. Репортаж DW.

В Минске в пятницу, 20 декабря, уже в третий раз за последние две недели прошла несанкционированная акция протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках Союзного государства. На сей раз она была приурочена к встрече в Санкт-Петербурге, на которой Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по всем вопросам, кроме нефти, газа и налогов. На протяжении более трех часов демонстранты скандировали “Нет - союзу с имперской Россией”, прошлись по городу с национальными бело-красно-белыми флагами и выстроились в “живую цепь” вдоль проспекта Независимости. Как и в предыдущих случаях, задержаний не было.

Власти Беларуси попытались надавить на организаторов протестов

Причиной протестной активности белорусов стали переговоры об углублении интеграции в рамках Союзного государства, которые Минск и Москва ведут уже год. Сначала ожидалось, что программу действий и 31 “дорожную карту” к ней Путин и Лукашенко подпишут 8 декабря, в 20-ю годовщину Договора о Союзном государстве, но ни тогда, ни 20 декабря лидерам Беларуси и России договориться не удалось.

Как и предыдущие протесты, акция 20 декабря была несанкционированной, но в этот раз ей предшествовало давление властей - правозащитники из центра “Весна” сообщили, что более 40 человек были вызваны в милицию для составления протоколов и профилактических бесед за участие в акциях 7-8 декабря. Среди них - организатор протестов, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, его осудили на 15 суток.

Правда, сразу отбывать наказание Северинца не отправили, а провели профилактическую беседу, настоятельно посоветовав больше "не нарушать закон", и отпустили домой. В места заключения на 15 суток попали координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский и лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович.

Интеграцию с Россией никто не поддержал

Протест традиционно начался с митинга на Октябрьской площади в центре Минска. Несколькими часами ранее там должна была пройти акция с противоположным смыслом - левопатриотические общественные объединения Беларуси планировали организовать митинг в поддержку интеграции с Россией. Однако на него, кроме журналистов, никто не пришел.

Оценить, сколько именно противников интеграции с РФ собралось на Октябрьской площади, поначалу было трудно: многие люди шли на новогодний праздник во Дворец Республики или фотографировались у елки. Павел Северинец попросил протестующих не мешать им. Но со временем людей на площади становилось все больше, и в пиковый момент, согласно данным наблюдателей из центра “Весна”, в протестах приняло участие около 1500 человек. Митингующие скандировали “Жыве Беларусь” и “Никаких союзов с имперской Россией”, в то время как милиция в мегафон призывала всех разойтись и предупреждала, что эта акция не согласована с властями.

Протестующие вспомнили убитых Гончара, Захаренко и Красовского

Мероприятие продолжилось шествием по главному проспекту Минска в сторону площади Независимости. Проходя мимо здания КГБ Беларуси, колонна остановилась, чтобы напомнить властям об исчезнувших в конце 90-х годов оппозиционных политиках. “Где Захаренко? Где Завадский? Где Гончар и Красовский?”, спрашивал у дверей КГБ один их организаторов, Вячеслав Сивчик. Толпа в ответ кричала “Ганьба!” (Позор. - Ред.)

Фамилии исчезнувших политиков протестующие вспомнили не случайно. Несколько дней назад в интервью DW бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский рассказал, как весной и осенью 1999 года в Минске были похищены и убиты экс-глава МВД Юрий Захаренко, бывший председатель Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Эта публикация вызвала волну обсуждений в белорусском обществе.

"Мы не имеем право отдать нашу независимость"

Когда колонна дошла до площади Независимости, в какой-то момент показалось, что люди идут к Дому правительства, где девять лет назад, 19 декабря 2010 года, после президентских выборов произошел жесткий разгон участников многотысячного протеста. История не повторилась - организаторы устроили митинг, используя как трибуну одно из возвышений на площади.

На митинге выступили белорусские политики и общественные деятели. Павел Северинец зачитал обращение председателя Рады Белорусской народной Республики Ивонки Сурвилы (с 1919 г. Рада БНР действует в изгнании и является самым старым действующим правительством в изгнании. - Ред.), в котором Сурвила призвала собравшихся продолжить сражаться за независимость: "Мы не имеем право отдать врагам то, что наши предки завоевали такой дорогой ценой. Мы не имеем право отдать нашу независимость".

Выступления политиков пыталась заглушить новогодняя музыка, доносившаяся из динамиков на площади. Но протестующие не отставали - в попытке разнообразить митинг организаторы раздавали людям листы с текстами белорусских гимнов. Люди спели гимн БНР “Мы выйдем шчыльными радамі” и гимн “Пагоня” на слова классика белорусской литературы Максима Богдановича.

Протест направлен против России, поэтому задержанных нет

Далее противники интеграции с Россией прошли по улицам Минска и снова вернулись на Октябрьскую площадь. Акция протеста завершилась “живой цепью”. Как и во время предыдущих акций, милиция никого не задерживала и лишь контролировала происходящее, не позволяя людям выходить на проезжую часть. Директор института “Политическая сфера” Андрей Казакевич не видит в этом ничего удивительного - власти не хотят применять силу, так как это может осложнить отношения с Западом и в целом политическую ситуацию: “Вся их работа была направлена на то, чтобы сократить число участников акции и всячески ограничить их активность - отсюда и профилактическая работа с организаторами протестов”,- говорит Казакевич.

Еще одной причиной отсутствия жестких разгонов он назвал направленность протеста: против России. “Протестующие не ставили перед собой целью сменить власть или критиковать существующий политический строй, поэтому не было прямых форм репрессий. Однако это может измениться, если у власти появится ощущение, что протесты перерастают в масштабное событие”, - резюмировал политолог.