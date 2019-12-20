Эрдоган: Турция не будет закрывать глаза на наемников из РФ в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с тем, что, по его мнению, на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара могут воевать наемники.частной военной компании "Вагнер" из России, передает "Интерфакс".

"Вот так обстоят дела, и для нас было бы неправильно сохранять молчание по этому поводу. До этого мы старались изо всех сил, и мы продолжим поступать так впредь", - цитирует президента турецкая газета Yeni Şafak

При этом Эрдоган назвал "незаконными" действия ЛНА Хафтара и выразил поддержку премьеру Ливии Файезу Сараджу. "Хафтар не является законным политическим деятелем... при этом есть те, кто пытаются придать ему легитимность", - заявил Эрдоган.

Газета напоминает, что такие заявления Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как правительство национального согласия Ливии Сараджа одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря этого года командующий ЛНА Хафтар распорядился развернуть "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

В сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники передавало, что более сотни бойцов так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в прибыли в Ливию для поддержки армии Хафтара. В ноябре газета The New York Times писала о прибытии в Ливию из России не менее 200 бойцов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал не доверять таким сообщениям.