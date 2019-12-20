Перестрелка в центре Москвы: при атаке на здание ФСБ убит один человек, пятеро раненых

Вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. По официальной информации, доступной утром 20 декабря, в ходе перестрелки был убит один сотрудник ФСБ, пятеро человек получили ранения. Официальных данных о нападавшем до сих пор нет.

Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина — в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ. Об этом сообщает "Медуза".

По словам собеседника "Медузы", ставшего очевидцем происходящего, первые звуки выстрелов на Лубянской площади послышались около 18:00. В 19:00 некоторые сотрудники ФСБ, работавшие в помещениях со стороны входа в приемную, оставались заблокированными в здании. К этому моменту вокруг здания ФСБ и на Лубянской площади только начали выставлять оцепление. Примерно в 19:30 на месте появилась группа захвата из 15-20 человек в черной униформе с белыми повязками на плечах, пуленепробиваемыми щитами, бронешлемами и автоматами. Больше выстрелов слышно не было.

По данным издания, группа захвата состояла из бойцов спецназа "Гром" Главного управления по борьбе с наркотиками МВД. ФСБ сообщила о ликвидации нападавшего еще до приезда отряда "Грома" — около 19:08.

Близкий к ФСБ собеседник "Медузы" утверждает, что силовики отрабатывали информацию о теракте еще днем. "Была ориентировка на теракт [19 декабря], но в ней было сказано про [возможную атаку на] общественные учреждения. Точно проверяли школы", — говорит источник "Медузы".

После полуночи телеграм-канал "112" назвал предполагаемое имя стрелка — Евгений Манюров из Подмосковья. Пустой аккаунт человека с такими именем нашелся во "Вконтакте", единственное заполненное поле профиля там — место обучения, Российский государственный университет правосудия. Официальных данных о нападавшем — и о том, каким он пользовался оружием — до сих пор нет.

RT со ссылкой на источники сообщал, что произошедшее квалифицируется как теракт. Эту же информацию давало агентство "Москва" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ, но позднее "аннулировало" публикацию. Официально это не подтверждалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело только по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.