Израиль нанес авиаудар по объекту ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Ракета, выпущенная по Израилю из сектора Газа, была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ ЦАХАЛ атаковал фабрику радикального исламистского движения ХАМАС по производству оружия.

После ракетного обстрела из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объекту радикального исламистского движения ХАМАС. Целью израильской авиации стала фабрика по производству оружия, заявили в ЦАХАЛ в четверг, 19 декабря. Позднее израильские власти в качестве реакции на обстрел сузили зону для рыболовства у берега сектора Газа до 10 морских миль (в пересчете - 18,5 км) "до дальнейших распоряжений".

"Мы считаем ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа", - заявила израильская сторона. По данным ЦАХАЛ, ракета, выпущенная по Израилю в ночь на 19 декабря, была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

С ноября наблюдается новое обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта.